Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann
La Unidad GOIA-UE de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino 420 euros en efectivo durante la operación, realizada con la colaboración de la Unidad Territorial de Barrios.
Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 42 años en el barrio de Schamann como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo sustancia estupefaciente, concretamente cocaína.
La intervención policial fue realizada por la Unidad GOIA-UE, que contó con la colaboración de la Unidad Territorial de Barrios, en el marco de los operativos habituales de vigilancia y control que se desarrollan en distintas zonas de la capital grancanaria para combatir el tráfico de drogas a pequeña escala.
Los hechos ocurrieron este viernes 6 de marzo, cuando los agentes detectaron una presunta transacción de droga en la vía pública.
Intervención de dinero en efectivo durante la operación
Durante la actuación policial, los agentes procedieron a interceptar al sospechoso inmediatamente después de realizar una supuesta venta de cocaína.
En el registro efectuado tras la detención, la Policía Local intervino un total de 420 euros en efectivo, repartidos en diferentes billetes, una cantidad que presuntamente podría estar relacionada con la actividad ilícita investigada.
El hombre fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición judicial, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de operaciones relacionadas con delitos contra la salud pública.
