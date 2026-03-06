Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaRobo con violenciaFeria Europea del QuesoUD Las PalmasKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

La Unidad GOIA-UE de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino 420 euros en efectivo durante la operación, realizada con la colaboración de la Unidad Territorial de Barrios.

Vista de una calle del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria.

Vista de una calle del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 42 años en el barrio de Schamann como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo sustancia estupefaciente, concretamente cocaína.

La intervención policial fue realizada por la Unidad GOIA-UE, que contó con la colaboración de la Unidad Territorial de Barrios, en el marco de los operativos habituales de vigilancia y control que se desarrollan en distintas zonas de la capital grancanaria para combatir el tráfico de drogas a pequeña escala.

Los hechos ocurrieron este viernes 6 de marzo, cuando los agentes detectaron una presunta transacción de droga en la vía pública.

Un agente de la GOIA, en una imagen de archivo.

Un agente de la GOIA, en una imagen de archivo. / La Provincia

Intervención de dinero en efectivo durante la operación

Durante la actuación policial, los agentes procedieron a interceptar al sospechoso inmediatamente después de realizar una supuesta venta de cocaína.

En el registro efectuado tras la detención, la Policía Local intervino un total de 420 euros en efectivo, repartidos en diferentes billetes, una cantidad que presuntamente podría estar relacionada con la actividad ilícita investigada.

Noticias relacionadas y más

El hombre fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición judicial, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de operaciones relacionadas con delitos contra la salud pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  2. La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
  5. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  6. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  7. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  8. La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo
Tracking Pixel Contents