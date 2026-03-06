Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaRobo con violenciaFeria Europea del QuesoUD Las PalmasKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

La rápida intervención de Protección Civil, socorristas y Policía Local de La Oliva permitió localizar al tripulante y recuperar la embarcación sin que se registraran heridos

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar frente a Punta Elena

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar frente a Punta Elena / La Provincia

Bruno Betancor

Los servicios de emergencia del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, intervinieron en la mañana de este viernes 6 de marzo tras el vuelco de una embarcación en la zona de Punta Elena, en la localidad turística de Corralejo.

El incidente fue comunicado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, que recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia disponibles en el municipio para atender la situación.

El operativo permitió localizar al ocupante de la embarcación y coordinar su rescate en una zona costera muy frecuentada por navegantes y visitantes.

Activación inmediata de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a varios equipos de intervención para actuar con rapidez en el lugar del suceso.

Hasta la zona de Punta Elena se desplazaron efectivos de Protección Civil de La Oliva; socorristas del Ayuntamiento de La Oliva y agentes de la Policía Local de La Oliva

La coordinación entre estos equipos permitió desplegar un operativo de búsqueda y rescate eficaz, enfocado en localizar al tripulante de la embarcación volcada y garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas y más

La intervención se desarrolló durante la mañana y movilizó diferentes medios de apoyo para facilitar las tareas de localización.

TEMAS

  1. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  2. La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
  5. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  6. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  7. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  8. La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo
Tracking Pixel Contents