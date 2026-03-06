Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Los servicios de emergencia del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, intervinieron en la mañana de este viernes 6 de marzo tras el vuelco de una embarcación en la zona de Punta Elena, en la localidad turística de Corralejo.

El incidente fue comunicado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, que recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia disponibles en el municipio para atender la situación.

El operativo permitió localizar al ocupante de la embarcación y coordinar su rescate en una zona costera muy frecuentada por navegantes y visitantes.

Activación inmediata de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a varios equipos de intervención para actuar con rapidez en el lugar del suceso.

Hasta la zona de Punta Elena se desplazaron efectivos de Protección Civil de La Oliva; socorristas del Ayuntamiento de La Oliva y agentes de la Policía Local de La Oliva

La coordinación entre estos equipos permitió desplegar un operativo de búsqueda y rescate eficaz, enfocado en localizar al tripulante de la embarcación volcada y garantizar su seguridad.

La intervención se desarrolló durante la mañana y movilizó diferentes medios de apoyo para facilitar las tareas de localización.