Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo
La rápida intervención de Protección Civil, socorristas y Policía Local de La Oliva permitió localizar al tripulante y recuperar la embarcación sin que se registraran heridos
Los servicios de emergencia del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, intervinieron en la mañana de este viernes 6 de marzo tras el vuelco de una embarcación en la zona de Punta Elena, en la localidad turística de Corralejo.
El incidente fue comunicado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, que recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia disponibles en el municipio para atender la situación.
El operativo permitió localizar al ocupante de la embarcación y coordinar su rescate en una zona costera muy frecuentada por navegantes y visitantes.
Activación inmediata de los servicios de emergencia
Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a varios equipos de intervención para actuar con rapidez en el lugar del suceso.
Hasta la zona de Punta Elena se desplazaron efectivos de Protección Civil de La Oliva; socorristas del Ayuntamiento de La Oliva y agentes de la Policía Local de La Oliva
La coordinación entre estos equipos permitió desplegar un operativo de búsqueda y rescate eficaz, enfocado en localizar al tripulante de la embarcación volcada y garantizar su seguridad.
La intervención se desarrolló durante la mañana y movilizó diferentes medios de apoyo para facilitar las tareas de localización.
