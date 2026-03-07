Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
El suceso ha ocurrido en la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea, sin que por el momento se tengan datos sobre las posibles causas de la caída del vehículo
Un camión tráiler se ha precipitado al mar este sábado, 7 de marzo, en la zona de la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea, ubicada en el Muelle Nelson Mandela, en el Puerto de Las Palmas.
Por ahora se desconocen los motivos de la caída del vehículo al agua y si ha habido o no personas heridas en el suceso.
El camión que ha tenido el accidente pertenece al Grupo Mazo, dedicado al transporte de mercancías refrigeradas, tanto a nivel nacional como internacional y especializado en el traslado de productos perecederos, como frutas y verduras, y carga general.
Otro suceso en la misma zona
No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características. El pasado mes de noviembre, un camión que esperaba estacionado en la rampa del Muelle Nelson Mandela del Puerto de Las Palmas hasta que pudiera subir a uno de los barcos de la Naviera Armas Trasmediterránea se cayó también al mar.
Habrá ampliación.
