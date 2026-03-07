El camión plancha que se cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ya ha sido reflotado: el conductor salió del vehículo sin poner el freno

Un camión tráiler se ha precipitado al mar este sábado, 7 de marzo, en la zona de la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea, ubicada en el Muelle Nelson Mandela, en el Puerto de Las Palmas.

El suceso ha tenido lugar a las 05.15 horas de este sábado y no ha causado heridos, ya que el camión estaba vacío, según han asegurado a EFE fuentes portuarias.

Según las primeras comprobaciones, informa Naviera Armas Trasmediterránea, el suceso se produjo por un descuido del conductor antes de embarcar. Salió del vehículo sin dejar accionado el freno de mano y, unido a las rachas de viento registradas en ese momento, el camión terminó desplazándose hasta caer al agua.

Un camión tráiler cae al mar en la terminal de Naviera Armas en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Desde el primer momento se activó el protocolo correspondiente y los equipos actuaron con rapidez y coordinación, lo que ha permitido resolver la situación con agilidad y sin que se hayan producido daños personales, resalta la naviera.

Trabajos para sacar el vehículo del agua

Varias grúas han trabajado para recuperalo, para lo que se han posicionado entre la escollera 3 y 4 de la citada terminal, han detallado a EFE desde el Puerto de Las Palmas. Desde el ente portuario han confirmado sobre las 11.30 horas que el camión plancha ya ha sido reflotado. Profesionales de la empresa Reprosub, entre otros servicios portuarios, han participado en las tareas para reflotarlo.

La plancha articulada con cabeza tractora que ha tenido el accidente pertenece al Grupo Mazo, dedicado al transporte de mercancías refrigeradas, tanto a nivel nacional como internacional y especializado en el traslado de productos perecederos, como frutas y verduras, y carga general.

El camión que cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ha sido reflotado / La Provincia

Otro suceso en la misma zona

No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características. El pasado mes de noviembre, un camión que esperaba estacionado en la rampa del Muelle Nelson Mandela del Puerto de Las Palmas hasta que pudiera subir a uno de los barcos de la Naviera Armas Trasmediterránea se cayó también al mar.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.