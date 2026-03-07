Colapsa un estanque de barro en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes lluvias
El incidente en la infraestructura ha dañado el camino viejo de San Lorenzo a Tamaraceite y generado gran preocupación entre los vecinos por el deterioro de las infraestructuras históricas
En la madrugada de este sábado, 7 de marzo, un estanque de barro situado en San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, sufrió un colapso tras las fuertes lluvias que han caído en la isla en los últimos días con la borrasca Regina.
Este incidente, que afectó a una de las estructuras históricas de la zona, ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes llevan tiempo denunciando el deterioro y el escaso mantenimiento de estas infraestructuras.
Los estanques de barro, empleados tradicionalmente para el almacenamiento de agua destinada al riego agrícola, son vitales para la zona. Sin embargo, su mal estado pone en riesgo tanto el entorno como la seguridad de quienes viven cerca de estas infraestructuras. En este caso, el colapso causó daños en el camino viejo de San Lorenzo a Tamaraceite, una vía de acceso importante en la zona.
Los vecinos reclaman el arreglo
Los vecinos han reiterado sus preocupaciones acerca de la falta de intervención por parte de las autoridades locales, quienes, según afirman, no han realizado las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de estas estructuras.
Este incidente subraya la necesidad urgente de una revisión y mantenimiento adecuado de los estanques de barro, que no solo sirven para la agricultura, sino que también son parte del patrimonio histórico de la isla.
