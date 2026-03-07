La mujer detenida por matar a su bebé pasará este sábado ante el juez

La mujer de 29 años detenida el miércoles por la noche por presuntamente matar a su hija, de tan solo un año y ocho meses, en Las Palmas de Gran Canaria, pasará previsiblemente este sábado a disposición judicial. Tras su declaración, el magistrado decidirá si la envía a prisión provisional, como todo indica, o si la deja en libertad. La causa está bajo secreto de sumario.

La menor fue sometida el viernes a la autopsia forense, que determinaron que falleció ahogada. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación hasta el total esclarecimiento del caso y hasta averiguar qué fue lo que ocurrió para que la detenida, presuntamente, pusiera fin a la vida de su hija.

El presunto homicidio ocurrió en el barrio marinero de San Cristóbal. Allí, investiga la Policía, la detenida pudo ahogar a su hija en la orilla de una playa, tal y como avanzó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Luego, sobre las 22 horas del miércoles, deambuló con ella por las calles, completamente ida. Llevaba a la niña inerte y mojada en brazos. La joven caminaba descalza, sin contestar a los ofrecimientos de ayuda que le hicieron algunos viandantes.

Desde el barrio marinero, cruzó la autopista y llegó hasta Hoya de la Plata, donde se detuvo junto al intercambiador de guaguas, depositó el cuerpo sin vida de su hija en un parterre y se sentó al lado.

Después de que los testigos diesen la voz de alarma, hasta el enclave acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional. Sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación a la bebé, sin éxito. Ante la falta de resultados, decidieron trasladarla al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde los médicos tan solo pudieron certificar el fallecimiento.

Los agentes detuvieron a la madre, de nacionalidad venezolana, 29 años y que llevaría alrededor de un año en las Islas, por el presunto homicidio. La progenitora fue evacuada al mismo centro sanitario, donde se sometió a una valoración médica en la planta de Psiquiatría.

Posteriormente, fue trasladada a los calabozos de la Policía Nacional, lugar en el que permanece hasta su pase a disposición judicial. El caso está en manos del Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.