Accidente de tráfico en Lanzarote con vuelco y tres coches implicados
Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias y efectivos de la Policía Local de Teguise intervinieron en el suceso en Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise
En la mañana de este domingo, 8 de marzo, se produjo un accidente de tráfico en el barrio de Playa Bastián, en la localidad turística y residencial de Costa Teguise, municipio de Teguise (Lanzarote).
El incidente involucró a tres vehículos, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que fue alertado del suceso a las 6.57 horas: uno de ellos impactó contra un coche estacionado, que a su vez golpeó un tercer vehículo. Uno de los coches quedó volcado sobre su lateral.
Intervención de bomberos y Policía Local
Los bomberos del Parque Central fueron alertados de inmediato. A su llegada, y tras recibir la autorización de la Policía Local de Teguise, los bomberos pusieron el vehículo volcado en su posición original, lo retiraron a un aparcamiento cercano y procedieron a limpiar la calzada. Además, desconectaron la batería de los vehículos para prevenir cualquier riesgo.
El accidente, aunque causó daños materiales, no dejó heridos ni personas atrapadas, detalla el consorcio. Hasta el lugar acudieron también una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil de Costa Teguise.
Costa Teguise celebró ayer, sábado, el coso de carnaval con la participación de agrupaciones, mascaritas y carrozas.
