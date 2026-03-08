Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camión cae al marGuerra de IránDetención Santa Catalina8M CanariasUna casa para ChemiUD Las PalmasMuerte bebé en Gran Canaria
instagramlinkedin

Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

El fuego, que se declaró en un inmueble de la parte baja de un edificio ubicado en el barrio de Titerroy, en Arrecife, afectó a la estructura de la casa y a la situada en el piso superior

Vivienda afectada por un incendio en la calle Ciudad Real, en el barrio de Titerroy, en Arrecife, el pasado sábado, 7 de marzo

Vivienda afectada por un incendio en la calle Ciudad Real, en el barrio de Titerroy, en Arrecife, el pasado sábado, 7 de marzo / La Provincia

Aránzazu Fernández

Un incendio se registró en la mañana de ayer, sábado 7 de marzo, en una vivienda ubicada en la calle Ciudad Real, nº 28, en el barrio de Titerroy, en Arrecife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias alertó a los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote de lo ocurrido a las 7.17 horas, que desplazó a efectos del Parque Central (Arrecife) y del Parque Sur.

Al llegar, se confirmó que las personas que vivían en la casa donde se registró el fuego ya habían logrado salir del inmueble. El incendio afectó a la estructura del mismo y había bombonas de gas en su interior, lo que representaba un peligro adicional.

Rápida intervención de los bomberos y la Policía Local

A medida que los bomberos se aproximaban a la zona, pudieron observar una gran columna de humo negro ascendiendo desde la vivienda. A su llegada, la Policía Local de Arrecife ya había acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar posibles accidentes.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acuden al incendio registrado en una vivienda en la calle Ciudad Real, en el barrio de Titerroy, en Arrecife el pasado sábado

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acuden al incendio registrado en una vivienda en la calle Ciudad Real, en el barrio de Titerroy, en Arrecife el pasado sábado / La Provincia

Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de extinción del fuego, que afectaba principalmente a una vivienda en la planta baja de un edificio de dos plantas.

El calor y el humo provocaron también daños en la vivienda situada en el piso superior, a través de un patio interior. Tras un intenso trabajo de extinción y ventilación, los bomberos consiguieron controlar el incendio y ventilar ambas viviendas para minimizar los daños.

Afectados y daños materiales

Los residentes de la vivienda afectada fueron atendidos por los sanitarios de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ya que estaban afectados por el humo y el calor.

Noticias relacionadas y más

Según los bomberos, la vivienda, debido a los graves daños sufridos, no podrá ser habitada hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice su seguridad y salubridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
  2. Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
  3. Las Palmas de Gran Canaria tumba la residencia de jugadores de la UD Las Palmas por incumplir el Plan General
  4. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  5. Colapsa un estanque de barro en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes lluvias
  6. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que sirve cócteles de autor con extracto de flor eléctrica y un ceviche 'canalla'
  7. Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: 'Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó
  8. Las Palmas de Gran Canaria ordena la clausura de la histórica panadería Miguel Díaz

Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

Rescatan a un conductor tras caer por un terraplén de cuatro metros en un accicente de tráfico en Lanzarote

Rescatan a un conductor tras caer por un terraplén de cuatro metros en un accicente de tráfico en Lanzarote

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Colapsa un estanque de barro en San Lorenzo tras las recientes lluvias

Colapsa un estanque de barro en San Lorenzo tras las recientes lluvias

El camión plancha que se cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ya ha sido reflotado: el conductor salió del vehículo sin poner el freno

El camión plancha que se cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ya ha sido reflotado: el conductor salió del vehículo sin poner el freno

Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: "Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó"

Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: "Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó"

La mujer detenida por matar a su bebé pasará este sábado ante el juez

La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents