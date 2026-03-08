Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

Un incendio se registró en la mañana de ayer, sábado 7 de marzo, en una vivienda ubicada en la calle Ciudad Real, nº 28, en el barrio de Titerroy, en Arrecife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias alertó a los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote de lo ocurrido a las 7.17 horas, que desplazó a efectos del Parque Central (Arrecife) y del Parque Sur.

Al llegar, se confirmó que las personas que vivían en la casa donde se registró el fuego ya habían logrado salir del inmueble. El incendio afectó a la estructura del mismo y había bombonas de gas en su interior, lo que representaba un peligro adicional.

Rápida intervención de los bomberos y la Policía Local

A medida que los bomberos se aproximaban a la zona, pudieron observar una gran columna de humo negro ascendiendo desde la vivienda. A su llegada, la Policía Local de Arrecife ya había acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar posibles accidentes.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acuden al incendio registrado en una vivienda en la calle Ciudad Real, en el barrio de Titerroy, en Arrecife el pasado sábado / La Provincia

Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de extinción del fuego, que afectaba principalmente a una vivienda en la planta baja de un edificio de dos plantas.

El calor y el humo provocaron también daños en la vivienda situada en el piso superior, a través de un patio interior. Tras un intenso trabajo de extinción y ventilación, los bomberos consiguieron controlar el incendio y ventilar ambas viviendas para minimizar los daños.

Afectados y daños materiales

Los residentes de la vivienda afectada fueron atendidos por los sanitarios de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ya que estaban afectados por el humo y el calor.

Según los bomberos, la vivienda, debido a los graves daños sufridos, no podrá ser habitada hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice su seguridad y salubridad.