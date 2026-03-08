Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote
El fuego, que se declaró en un inmueble de la parte baja de un edificio ubicado en el barrio de Titerroy, en Arrecife, afectó a la estructura de la casa y a la situada en el piso superior
Un incendio se registró en la mañana de ayer, sábado 7 de marzo, en una vivienda ubicada en la calle Ciudad Real, nº 28, en el barrio de Titerroy, en Arrecife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias alertó a los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote de lo ocurrido a las 7.17 horas, que desplazó a efectos del Parque Central (Arrecife) y del Parque Sur.
Al llegar, se confirmó que las personas que vivían en la casa donde se registró el fuego ya habían logrado salir del inmueble. El incendio afectó a la estructura del mismo y había bombonas de gas en su interior, lo que representaba un peligro adicional.
Rápida intervención de los bomberos y la Policía Local
A medida que los bomberos se aproximaban a la zona, pudieron observar una gran columna de humo negro ascendiendo desde la vivienda. A su llegada, la Policía Local de Arrecife ya había acordonado la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar posibles accidentes.
Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de extinción del fuego, que afectaba principalmente a una vivienda en la planta baja de un edificio de dos plantas.
El calor y el humo provocaron también daños en la vivienda situada en el piso superior, a través de un patio interior. Tras un intenso trabajo de extinción y ventilación, los bomberos consiguieron controlar el incendio y ventilar ambas viviendas para minimizar los daños.
Afectados y daños materiales
Los residentes de la vivienda afectada fueron atendidos por los sanitarios de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ya que estaban afectados por el humo y el calor.
Según los bomberos, la vivienda, debido a los graves daños sufridos, no podrá ser habitada hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice su seguridad y salubridad.
