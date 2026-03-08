Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M CanariasUD Las PalmasEl Guiniguada verde'Pinchazos adelgazantes'Sucesos en CanariasFeria del QuesoTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Una menor de 17 años resulta herida tras un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

El accidente ha tenido lugar en la Carretera de Mata en la mañana de este domingo y la joven fue evacuada al Hospital Insular de Gran Canaria

Imagen de la fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Imagen de la fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Una menor de 17 años resultó herida en la mañana de este domingo tras sufrir un atropello en la Carretera de Mata, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras haber sido alcanzada por un vehículo.

Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias activó de forma inmediata a los recursos necesarios para atender la incidencia y garantizar la asistencia a la víctima.

Atención sanitaria y traslado al hospital

Hasta el lugar del incidente se desplazaron varios recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió a la joven en el lugar del atropello, donde se comprobó que presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Una vez estabilizada, la menor fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención médica.

Intervención policial y diligencias

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo de emergencia. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar la zona y regular la circulación mientras los sanitarios atendían a la víctima.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, las fuerzas de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
  2. Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
  3. Las Palmas de Gran Canaria tumba la residencia de jugadores de la UD Las Palmas por incumplir el Plan General
  4. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  5. Colapsa un estanque de barro en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes lluvias
  6. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que sirve cócteles de autor con extracto de flor eléctrica y un ceviche 'canalla'
  7. Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: 'Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó
  8. Las Palmas de Gran Canaria ordena la clausura de la histórica panadería Miguel Díaz

Una menor de 17 años resulta herida tras un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

Una menor de 17 años resulta herida tras un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

Rescatan a un conductor tras caer por un terraplén de cuatro metros en un accicente de tráfico en Lanzarote

Rescatan a un conductor tras caer por un terraplén de cuatro metros en un accicente de tráfico en Lanzarote

Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

Un incendio causa daños graves y obliga al desalojo de dos viviendas en Lanzarote

Accidente de tráfico en Lanzarote con vuelco y tres coches implicados

Accidente de tráfico en Lanzarote con vuelco y tres coches implicados

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Colapsa un estanque de barro en San Lorenzo tras las recientes lluvias

Colapsa un estanque de barro en San Lorenzo tras las recientes lluvias

El camión plancha que se cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ya ha sido reflotado: el conductor salió del vehículo sin poner el freno

El camión plancha que se cayó al agua en el Puerto de Las Palmas ya ha sido reflotado: el conductor salió del vehículo sin poner el freno

Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: "Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó"

Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: "Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó"
Tracking Pixel Contents