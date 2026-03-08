Una menor de 17 años resulta herida tras un atropello en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente ha tenido lugar en la Carretera de Mata en la mañana de este domingo y la joven fue evacuada al Hospital Insular de Gran Canaria
Una menor de 17 años resultó herida en la mañana de este domingo tras sufrir un atropello en la Carretera de Mata, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras haber sido alcanzada por un vehículo.
Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias activó de forma inmediata a los recursos necesarios para atender la incidencia y garantizar la asistencia a la víctima.
Atención sanitaria y traslado al hospital
Hasta el lugar del incidente se desplazaron varios recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió a la joven en el lugar del atropello, donde se comprobó que presentaba un traumatismo de carácter moderado.
Una vez estabilizada, la menor fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención médica.
Intervención policial y diligencias
En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo de emergencia. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar la zona y regular la circulación mientras los sanitarios atendían a la víctima.
Asimismo, las fuerzas de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
- Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
- Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
- Las Palmas de Gran Canaria tumba la residencia de jugadores de la UD Las Palmas por incumplir el Plan General
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- Colapsa un estanque de barro en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes lluvias
- El bar de Las Palmas de Gran Canaria que sirve cócteles de autor con extracto de flor eléctrica y un ceviche 'canalla'
- Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: 'Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó
- Las Palmas de Gran Canaria ordena la clausura de la histórica panadería Miguel Díaz