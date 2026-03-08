Una menor de 17 años resulta herida tras un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

Una menor de 17 años resultó herida en la mañana de este domingo tras sufrir un atropello en la Carretera de Mata, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras haber sido alcanzada por un vehículo.

Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias activó de forma inmediata a los recursos necesarios para atender la incidencia y garantizar la asistencia a la víctima.

Atención sanitaria y traslado al hospital

Hasta el lugar del incidente se desplazaron varios recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió a la joven en el lugar del atropello, donde se comprobó que presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Una vez estabilizada, la menor fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención médica.

Intervención policial y diligencias

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo de emergencia. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar la zona y regular la circulación mientras los sanitarios atendían a la víctima.

Asimismo, las fuerzas de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.