Rescatan a un conductor tras caer por un terraplén de cuatro metros en un accicente de tráfico en Lanzarote

Un coche se precipitó por un terraplén de unos cuatro metros de altura en la madrugada de ayer, sábado 7 de marzo, en Puerto del Carmen (Tías), en Lanzarote, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias.

El accidente de tráfico se produjo en el Camino de la Cañada 62, cerca del campo de golf de Puerto del Carmen. Bomberos del consorcio acudieron a la zona tras ser alertados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 5.10 horas.

Rescate del conductor y atención sanitaria

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, se encontraron al conductor del vehículo atrapado en su interior. El hombre, que presentaba dolor cervical, estaba en estado estable. Inmediatamente, los sanitarios de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazados al lugar comenzaron a prestar la atención necesaria para garantizar la seguridad del afectado.

El conductor fue rescatado y movilizado al vehículo sanitario en el que fue evacuado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

Colaboración de la Policía Local de Tías

El operativo de rescate fue realizado por bomberos del Parque Central (Arrecife) y del Parque Sur de Lanzarote, quienes además de atender al accidentado, se encargaron de desconectar la batería del vehículo para evitar posibles riesgos de incendio.

Efectivos de la Policía Local de Tías colaboraron en la atención del suceso.