Precintan en Las Palmas un punto de venta de droga oculto en una asociación cannábica
Los agentes intervinieron más de 9 kilos de marihuana, entre otras drogas
La Policía Nacional, con la colaboración de Vigilancia Aduanera, ha precintado en Las Palmas de Gran Canaria una asociación cannábica donde se vendía droga y ha detenido hasta el momento a cuatro presuntos responsables en una operación que sigue abierta, por lo que puede haber más arrestos.
Esta investigación comenzó a finales de 2025 y ha permitido practicar cuatro detenciones en dos registros domiciliarios, uno en la capital grancanaria y otro en el municipio de Arucas, realizados el pasado mes de febrero.
Droga intervenida
En ellos, los agentes intervinieron 9,1 kilos de marihuana; 1,2 kilos de hachís; 248 cigarrillos de marihuana; 1.018 botes de aceite de hachís; 110 vaporizadores de marihuana, y más de 13.000 euros en efectivo, además de diversa documentación relacionada con empresas presuntamente utilizadas para canalizar los beneficios ilícitos, según ha informado este lunes en un comunicado la Jefatura de Policía de Canarias.
El establecimiento donde se distribuía marihuana, hachís y otros derivados del cannabis se ubica en una céntrica calle de la capital grancanaria, por lo que el trasiego de clientes generaba preocupación y malestar entre los vecinos, destaca la nota.
Para tratar de desarticular la estructura de almacenamiento y distribución de la droga e investigar los beneficios económicos derivados de la actividad ilícita se estableció una colaboración entre la Policía Nacional y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera.
Registros y detenciones
Su actuación conjunta permitió llevar a cabo un operativo que incluyó dos entradas y registros que se saldaron con la detención de cuatro personas.
Además, la investigación patrimonial desarrollada llevó al bloqueo de las cuentas corrientes de los responsables y al embargo de cinco vehículos de su titularidad.
A solicitud de los investigadores, se decretó el precinto judicial del local investigado, que continuaba en funcionamiento, pese a las actuaciones policiales anteriores.
