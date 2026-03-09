Un vehículo se da a la fuga en Tenerife, embiste a otro coche y la Policía detiene a sus tres ocupantes

La Policía Nacional ha detenido este sábado 7 de marzo a los tres ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga en Tenerife y protagonizó una persecución que alarmó a los vecinos.

Los hechos ocurrieron en la zona costera de los municipios de Arona y Adeje y acabaron con varias personas lesionadas de carácter leve.

En su temeraria fuga, el coche embistió a otro en la Avenida de Los Pueblos de Costa Adeje, provocando que este último volcara y que se produjeran varios heridos.

Además, un vehículo radiopatrulla de la Policía Nacional también sufrió daños materiales durante el suceso.

Desde Los Cristianos

Todo comenzó en Los Cristianos, en Arona, cuando un vehículo con tres ocupantes se saltó una señal de alto de la Policía. El coche continuó hacia la Avenida de los Pueblos, en el vecino municipio de Adeje.

A toda velocidad, el conductor y los otros dos ocupantes hicieron caso omiso a las advertencias de las unidades policiales que los perseguían y continuaron con la marcha, poniendo en peligro a los transeúntes.

La persecución acabó en la mencionada avenida después de que el vehículo impactara con otro y quedara inmovilizado.

Un menor herido

El coche particular, que nada tenía que ver con la persecución, sufrió un vuelco lateral y sus ocupantes sufrieron lesiones, aunque no llegaron a tener carácter grave.

Las personas heridas que viajaban en ese turismo son dos adultos y un menor de edad, que fueron evacuados a un centro hospitalario.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los tres ocupantes, de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a los calabozos de este cuerpo para ponerlos a disposición judicial.

Atestado de la Policía Local

Agentes de la Policía Local de Adeje realizaron el corte de un tramo de la Avenida de Los Pueblos y regularon la circulación en la zona.

Además, dichos profesionales del cuerpo de seguridad municipal se encargaron de realizar el atestado por el siniestro vial.