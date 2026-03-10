Más de 20 días sin Airam Concepción: la investigación entra en un momento clave

La desaparición de Airam Concepción, ocurrida durante la madrugada del lunes de Carnaval en Santa Cruz de La Palma, ha superado ya la barrera de los veinte días sin noticias, un periodo que familiares y allegados consideraban especialmente significativo dentro de la búsqueda.

Este plazo se había convertido en una especie de umbral simbólico para quienes siguen el caso, ya que la familia recordaba que en otras ocasiones el joven había pasado largos periodos aislado en entornos naturales. Por ello, mantienen la esperanza de que pueda encontrarse en algún punto de la isla, resistiendo en condiciones difíciles.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y bajo la coordinación de la Guardia Civil, aunque la intensidad de los dispositivos de búsqueda se ha reducido respecto a los primeros días tras su desaparición. Las autoridades trabajan ahora principalmente con pistas concretas que requieren análisis y comprobaciones, algunas de ellas pendientes de pruebas científicas.

Un caso que mantiene en vilo a La Palma

El caso de Airam Concepción ha generado una gran preocupación social en La Palma, especialmente en la capital insular y en el entorno de Los Cancajos, donde se concentran algunos de los principales indicios hallados durante la investigación.

El joven fue visto por última vez durante las celebraciones del Carnaval en Santa Cruz de La Palma, una noche marcada por la gran afluencia de personas en las calles. Desde ese momento, su paradero sigue siendo desconocido.

Durante las primeras jornadas tras la desaparición, equipos de búsqueda formados por agentes, voluntarios y especialistas en rescate realizaron batidas en diferentes zonas de la isla. Sin embargo, con el paso de los días y la falta de resultados concluyentes, la estrategia ha ido evolucionando hacia un análisis más detallado de las pistas existentes.

Aun así, la investigación no descarta ninguna hipótesis.

Las principales pistas que sigue la Guardia Civil

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes trabajan fundamentalmente con tres hallazgos que consideran clave para reconstruir lo ocurrido.

Entre los elementos encontrados destacan:

La mochila del joven

Un pantalón presuntamente relacionado con él

La última señal registrada por su teléfono móvil

Estos indicios dibujan una posible trayectoria en dirección al litoral, concretamente hacia la zona de Risco Alto, en el entorno de Los Cancajos, un área caracterizada por su relieve abrupto y su proximidad al mar.

La localización de estos objetos ha permitido a los investigadores acotar el área de interés, aunque por el momento no han permitido esclarecer qué ocurrió exactamente después.

Los agentes continúan trabajando para determinar si los objetos encontrados guardan una relación directa con la desaparición o si existen otros elementos que puedan aportar nuevas pistas.

Las condiciones del mar complicaron la búsqueda

Uno de los factores que ha dificultado la investigación ha sido el estado del mar durante las semanas posteriores a la desaparición.

En varios momentos se registraron alertas por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a suspender o limitar algunas de las labores de búsqueda en la costa.

Estas circunstancias afectaron especialmente a los equipos de buceo encargados de revisar zonas del litoral, donde la fuerza del oleaje y la visibilidad reducida complicaron el trabajo.

Las autoridades han tenido que adaptar el dispositivo de búsqueda a estas condiciones, alternando las labores marítimas con inspecciones terrestres y análisis de las pistas encontradas.