Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados

Un aparatoso accidente de tráfico registrado durante la noche del martes 10 de marzo en la autopista GC-1 obligó a cortar tres carriles en dirección sur, a la altura de Jinámar, generando importantes complicaciones para la circulación.

El siniestro se produjo en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la isla, en la vía que conecta Las Palmas de Gran Canaria con el sur de Gran Canaria, eje fundamental de movilidad diaria para miles de conductores.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de asegurar la zona y gestionar la situación tras el impacto.

Tres turismos y un camión implicados en el siniestro

Según las primeras informaciones, en el accidente se vieron implicados tres turismos y un camión, lo que provocó una escena especialmente compleja en plena autopista.

La presencia de varios vehículos afectados obligó a restringir la circulación en tres carriles, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona para evaluar la situación, retirar los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la vía.