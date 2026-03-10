Cae un vendedor de cocaína en pleno corazón de Santa Catalina: así fue la intervención policial en Las Palmas de Gran Canaria
La Unidad GOIA-UE detuvo a un joven de 26 años tras sorprenderlo presuntamente vendiendo droga en la zona turística de Santa Catalina, donde los agentes intervinieron varias dosis de cocaína y dinero en efectivo
La Policía ha detenido a un hombre de 26 años en la zona de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido realizando una venta de droga en la vía pública.
La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad GOIA-UE, un grupo especializado en la prevención y persecución de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
La intervención tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, durante un dispositivo policial en uno de los puntos más transitados de la capital grancanaria.
Debido a la alta concentración de turistas, las fuerzas de seguridad mantienen operativos frecuentes de vigilancia y control en el entorno.
Durante uno de esos dispositivos, los agentes observaron una transacción sospechosa relacionada con la venta de sustancias estupefacientes.
Tras comprobar los hechos, procedieron a identificar y detener al presunto vendedor.
Ocho dosis de cocaína y dinero en efectivo
Durante el registro efectuado tras la intervención policial, los agentes localizaron ocho envoltorios que contenían presuntamente cocaína, preparados para su posible distribución.
Además, al detenido se le intervinieron 265 euros en efectivo, repartidos en diferentes billetes, una cantidad que los investigadores consideran compatible con la actividad de venta de droga al menudeo.
Tanto la sustancia como el dinero fueron incautados por la Policía como parte de las diligencias abiertas tras la detención.
