Un coche arde en plena Rambla Medular de Arrecife

Los bomberos sofocaron el incendio durante la noche del lunes tras propagarse las llamas a rastrojos próximos, mientras Policía Local y Policía Nacional aseguraban la zona

Arde un vehículo en la Rambla Medular de Arrecife

Arde un vehículo en la Rambla Medular de Arrecife / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La noche del lunes 9 de marzo se registró un incendio de vehículo en la Rambla Medular de Arrecife, uno de los principales ejes urbanos de la capital de Lanzarote. El suceso obligó a movilizar a los servicios de emergencia después de que las llamas se propagaran desde el coche a un solar cercano con rastrojos, lo que elevó el riesgo de extensión del fuego.

El aviso activó un operativo coordinado entre bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que trabajaron de forma conjunta para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

El incidente se produjo a la altura de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, en un punto de la ciudad con tránsito frecuente de vehículos y peatones.

El aviso llegó al 112 a última hora de la noche

Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el aviso se recibió a las 22:01 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras la alerta, se activó el dispositivo de intervención de bomberos, que se desplazó rápidamente al lugar para evaluar la situación.

