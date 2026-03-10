Un coche arde en plena Rambla Medular de Arrecife
Los bomberos sofocaron el incendio durante la noche del lunes tras propagarse las llamas a rastrojos próximos, mientras Policía Local y Policía Nacional aseguraban la zona
La noche del lunes 9 de marzo se registró un incendio de vehículo en la Rambla Medular de Arrecife, uno de los principales ejes urbanos de la capital de Lanzarote. El suceso obligó a movilizar a los servicios de emergencia después de que las llamas se propagaran desde el coche a un solar cercano con rastrojos, lo que elevó el riesgo de extensión del fuego.
El aviso activó un operativo coordinado entre bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que trabajaron de forma conjunta para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
El incidente se produjo a la altura de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, en un punto de la ciudad con tránsito frecuente de vehículos y peatones.
El aviso llegó al 112 a última hora de la noche
Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el aviso se recibió a las 22:01 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras la alerta, se activó el dispositivo de intervención de bomberos, que se desplazó rápidamente al lugar para evaluar la situación.
