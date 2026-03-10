Fran Concepción, padre del joven desaparecido en La Palma: "Tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado"
Agradece la labor de los voluntarios, pero lamenta que el operativo policial no se adaptara a la condición de autista de su hijo
Fran Concepción, padre de Airam, el joven que desapareció en La Palma el pasado 16 de febrero, ha querido agradecer a través de las redes sociales la labor de todos los voluntarios que están ayudando en la búsqueda de su hijo, que lleva más de 20 días fuera de casa.
Durante estos días de "búsqueda incansable", recuerda que ha recorrido junto a los voluntarios diferentes zonas de la isla siguiendo rastros, indicios y testimonios que permitan dar con el paradero de su hijo. "Airam está sacando lo más bonito de las personas, la humanidad, el amor y la entrega, la empatía, la solidaridad, la fe, y la esperanza, algo que también transmitimos a todos cada día desde la familia", afirma.
El padre recuerda que hace ya siete meses ocurrió una situación similar. Ahora, "confiamos en él, ya que sentimos que tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado, escabullirse de sus perseguidores y encontrar su calma y su luz interior que le ayuden a disipar las nubes del miedo".
El padre de Airam también ha querido agradecer la colaboración de los agentes de Protección Civil, así como de otros profesionales que participan en la búsqueda de su hijo. Sin embargo, no ha querido dejar pasar la oportunidad para hacer una crítica al operativo policial.
En este sentido, considera que han sido "lentos, inoperativos e ineficaces". Su crítica parte, en gran medida, de no haber adaptado la investigación a la condición de autista de su hijo, sino "tratando el caso como si fuera una persona común, tardando hasta 5 días en tomar declaraciones a testigos importantes".
Búsqueda
Durante estas semanas de búsqueda del joven Airam en La Palma, se han localizado los pantalones que llevaba puestos y su mochila. Sobre ello, su padre explica que pudo ser dejado por él mismo como un señuelo, para despistar. Además, aclara que, en casos de este tipo, pueden dejar señales para la propia familia, desconfiar de quienes los buscan o moverse durante la noche, por ejemplo.
Pero "cuando encuentran su calma o luz interna y logran disipar las nubes del miedo" pueden volver a casa voluntariamente, matiza.
