Juzgan a un hombre acusado de abusar durante años de la sobrina de su pareja cuando tenía 12 años

La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de la sobrina de su pareja cuando la menor tenía 12 años. Según el escrito de acusación, el procesado le pedía que guardara silencio sobre lo ocurrido diciéndole que se trataba de “un secreto tuyo y mío”.

Los hechos se habrían producido entre junio de 2015 y agosto de 2018 en el domicilio de Las Palmas de Gran Canaria en el que el acusado convivía con la tía de la menor, así como en un local situado en los bajos del mismo edificio.

El Ministerio Público sostiene que el hombre realizaba tocamientos a la niña en momentos en los que su pareja se ausentaba y la dejaba a su cuidado. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años, tipificado en los artículos 183.1, 183.4 d) y 74 del Código Penal.

Además de la pena de prisión, la acusación reclama la imposición de libertad vigilada durante ocho años, con la obligación de participar en programas de educación sexual, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores por el mismo periodo.

Noticias relacionadas

Asimismo, solicita una orden de alejamiento que le prohíba aproximarse a la víctima o a su entorno a menos de 500 metros durante nueve años. El juicio está previsto para este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.