Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Binter vuelos PekínDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPuerto Las PalmasTaz SkylarJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Muere en Tenerife una joven italiana que sufrió una caída de parapente

La víctima, de 28 años, se precipitó a una zona de rocas cerca de un área de aterrizaje en Costa Adeje

Edificio de Urgencias del Hospital La Candelaria

Edificio de Urgencias del Hospital La Candelaria / LP/DLP

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La ciudadana italiana Cristina Colturi, de 28 años de edad, falleció en Tenerife dos días después de sufrir una grave caída de parapente.

La joven realizó un vuelo en un parapente biplaza junto con un monitor y ambos se precipitaron a una zona de rocas en Costa Adeje, en el sur de la Isla.

El accidente se produjo durante la tarde del pasado viernes, 6 de marzo, en las inmediaciones de la playa de La Enramada, que es un lugar utilizado de forma habitual por algunas empresas de vuelos de parapente para aterrizar.

A las 17:20 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por una caída de dos personas y dicho organismo movilizó a diversos recursos de seguridad y emergencias.

Un socorrista del servicio de salvamento en playas le realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria. El citado profesional logró que recuperara el pulso.

El monitor de parapente sufrió varios traumatismos de carácter moderado y fue evacuado al Hospital del Sur.

Cristina Colturi, que hacía un año que vivía en Tenerife, sufrió varios traumatismos de gravedad en el siniestro y, después de ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Noticias relacionadas

En dicho centro hospitalario falleció Colturi durante la tarde del pasado domingo, según confirmaron las fuentes consultadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  2. Un vivero, más merenderos y más zonas para mascotas: así quiere Las Palmas de Gran Canaria ser más verde
  3. La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
  4. La confesión de Richely, la mujer detenida por ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria: «Sentí el impulso de cogerle la cara»
  5. Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
  6. La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
  7. El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar
  8. El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece

Retiran 40 patinetes eléctricos en San Bartolomé de Tirajana tras una semana de controles policiales

Retiran 40 patinetes eléctricos en San Bartolomé de Tirajana tras una semana de controles policiales

Muere en Tenerife una joven italiana que sufrió una caída de parapente

Muere en Tenerife una joven italiana que sufrió una caída de parapente

Juzgan a un hombre acusado de abusar durante años de la sobrina de su pareja cuando tenía 12 años

Juzgan a un hombre acusado de abusar durante años de la sobrina de su pareja cuando tenía 12 años

Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro

Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro

Dos mandos de la Policía Canaria niegan ante el juez el acoso laboral a una agente

Dos mandos de la Policía Canaria niegan ante el juez el acoso laboral a una agente

Un detenido por tráfico de drogas y otro por resistencia a la autoridad en el carnaval de Gran Tarajal

Un detenido por tráfico de drogas y otro por resistencia a la autoridad en el carnaval de Gran Tarajal

Fran Concepción, padre del joven desaparecido en La Palma: "Tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado"

Fran Concepción, padre del joven desaparecido en La Palma: "Tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado"

La Guardia Civil detecta un incremento de las ciberestafas en alquileres vacacionales a través de redes sociales

La Guardia Civil detecta un incremento de las ciberestafas en alquileres vacacionales a través de redes sociales
Tracking Pixel Contents