Retiran 40 patinetes eléctricos en San Bartolomé de Tirajana tras una semana de controles policiales

El uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) continúa creciendo en las ciudades españolas. Sin embargo, este incremento también está generando nuevos retos en materia de seguridad vial y convivencia urbana. En este contexto, la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha desarrollado recientemente una serie de controles específicos para vigilar el cumplimiento de la normativa, con resultados significativos en apenas unos días.

Durante una semana de operativos, los agentes retiraron 40 patinetes eléctricos que circulaban de forma irregular y trasladaron los vehículos al depósito municipal. Además, los controles permitieron detectar varias infracciones adicionales relacionadas con el consumo de drogas, la posesión de sustancias estupefacientes y el incumplimiento de obligaciones legales básicas para circular.

La actuación forma parte de una estrategia municipal orientada a reducir los accidentes de tráfico y proteger a los peatones, especialmente en zonas con gran tránsito urbano y turístico.

Una semana de controles intensivos en puntos estratégicos del municipio

Los dispositivos policiales se llevaron a cabo principalmente en dos arterias importantes del municipio: la Avenida Alejandro del Castillo y la Avenida de Tejeda. En estas zonas, donde el tráfico de patinetes y bicicletas eléctricas ha aumentado de forma notable en los últimos años, se desplegaron controles coordinados entre distintas unidades policiales.

Los operativos fueron realizados por el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) junto con la Unidad de Tráfico y Atestados de la Policía Local. Los agentes verificaron diferentes aspectos relacionados con la circulación de los VMP, desde la documentación obligatoria hasta el cumplimiento de las normas de circulación.

El balance final refleja una actuación contundente:

40 patinetes eléctricos retirados al depósito municipal

2 conductores dieron positivo en pruebas de drogas

3 personas fueron denunciadas por portar sustancias estupefacientes

5 vehículos presentaban la ITV caducada

2 patinetes fueron sancionados por circular por la acera

Este conjunto de infracciones evidencia que una parte importante de los usuarios no cumple con las normas básicas de circulación, lo que incrementa el riesgo de incidentes y conflictos en la vía pública.