Accidente en la salida de la GC-2 a Santa María de Guía: el coche se queda encima de la valla
Un accidente en la GC-2 a Santa María de Guía, a las 7:30 horas, obligó a intervenir a los servicios de emergencia, aunque afortunadamente no hubo heridos ni traslados hospitalarios
Un accidente de tráfico ha tenido lugar en la salida de la GC-2 a Santa María de Guía a las 7:30 horas, cuando un vehículo, por causas que aún se investigan, se quedó encima de la valla de seguridad. Afortunadamente, no se han registrado heridos en el incidente.
El suceso activó los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. La asistencia de crisis fue solicitada, pero, según fuentes oficiales, ninguna persona fue trasladada al hospital.
En el lugar del incidente trabajaron una unidad de la sucursal de servicios de carretera y bomberos de Gran Canaria, quienes se encargaron de estabilizar la situación y retirar el vehículo. La alarma del servicio de emergencias se activó a las 7:30 horas, alertando a los equipos de rescate.
El incidente, que no ha causado víctimas, afectó temporalmente la circulación en la zona, pero las autoridades han procedido a regular el tráfico para garantizar la seguridad de los conductores mientras se retiraba el vehículo y se realizaban las labores de limpieza.
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
- Un vivero, más merenderos y más zonas para mascotas: así quiere Las Palmas de Gran Canaria ser más verde
- El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar
- La confesión de Richely, la mujer detenida por ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria: «Sentí el impulso de cogerle la cara»
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece