Accidente en la salida de la GC-2 a Santa María de Guía: el coche se queda encima de la valla

Un accidente en la GC-2 a Santa María de Guía, a las 7:30 horas, obligó a intervenir a los servicios de emergencia, aunque afortunadamente no hubo heridos ni traslados hospitalarios

Accidente en la salida de la GC2

Accidente en la salida de la GC2

Accidente en la salida de la GC2 / Parque de bomberos de Gáldar

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico ha tenido lugar en la salida de la GC-2 a Santa María de Guía a las 7:30 horas, cuando un vehículo, por causas que aún se investigan, se quedó encima de la valla de seguridad. Afortunadamente, no se han registrado heridos en el incidente.

El suceso activó los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. La asistencia de crisis fue solicitada, pero, según fuentes oficiales, ninguna persona fue trasladada al hospital.

En el lugar del incidente trabajaron una unidad de la sucursal de servicios de carretera y bomberos de Gran Canaria, quienes se encargaron de estabilizar la situación y retirar el vehículo. La alarma del servicio de emergencias se activó a las 7:30 horas, alertando a los equipos de rescate.

El incidente, que no ha causado víctimas, afectó temporalmente la circulación en la zona, pero las autoridades han procedido a regular el tráfico para garantizar la seguridad de los conductores mientras se retiraba el vehículo y se realizaban las labores de limpieza.

TEMAS

