Detenido en Gran Canaria por robar la batería de un coche tras romper una ventanilla del vehículo

La Guardia Civil ha detenido en el municipio grancanario de Agüimes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de febrero en la calle Trinca, situada en un área de carácter industrial.

Según la información facilitada por el cuerpo de seguridad, el sospechoso habría actuado sobre un turismo de color blanco que se encontraba estacionado en la zona. Para acceder al interior del vehículo, el individuo presuntamente fracturó el cristal de la puerta izquierda, utilizando la fuerza para poder manipular posteriormente el mecanismo que permitía abrir el compartimento del motor.

Una vez logrado el acceso al capó del automóvil, el presunto autor extrajo la batería del coche, que era propiedad del vehículo afectado.

La colaboración de vigilantes de seguridad permitió la detención

La rápida intervención de los vigilantes de seguridad de la zona industrial fue clave para resolver el caso. Estos profesionales detectaron una actividad sospechosa en las inmediaciones del vehículo y decidieron intervenir.

Según explicó la Guardia Civil, los vigilantes retuvieron al individuo en el lugar de los hechos hasta la llegada de una patrulla, lo que facilitó la identificación del presunto autor del robo.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron al punto señalado y realizaron una inspección técnico-ocular del vehículo, en la que comprobaron la existencia de signos evidentes de fuerza en el turismo afectado, especialmente en la ventanilla fracturada y en el acceso al capó.

Recuperación de la batería sustraída

Durante la intervención, los agentes localizaron la batería robada, que había sido ocultada bajo el asiento del vehículo propiedad del detenido. La recuperación del objeto sustraído, junto con los indicios encontrados en el lugar del suceso, permitió vincular de forma directa al investigado con el presunto delito.

La rapidez en la actuación policial y el aseguramiento de las pruebas fueron determinantes para esclarecer los hechos y proceder a la detención del sospechoso.

Tras la elaboración de las diligencias correspondientes, tanto el detenido como las actuaciones policiales fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, que será el encargado de continuar con el procedimiento judicial.

Robos de escaso valor que generan grandes daños

La Guardia Civil recuerda que este tipo de delitos presenta una característica frecuente: el bajo valor económico de los objetos sustraídos frente a los importantes daños materiales ocasionados.

En este caso concreto, el botín consistía en una batería usada, cuyo valor es reducido en comparación con los costes derivados de la reparación del vehículo. Romper una ventanilla o forzar el capó puede generar gastos elevados para el propietario, además de impedir temporalmente el uso del coche.

A estos perjuicios económicos se suma también el lucro cesante, especialmente cuando el vehículo es necesario para desplazarse al trabajo u otras actividades cotidianas.

Vigilancia en zonas industriales durante la noche

Las zonas industriales suelen registrar menor actividad durante la noche, lo que puede facilitar la comisión de delitos contra el patrimonio, como robos en vehículos estacionados o en instalaciones empresariales.

Por este motivo, la Guardia Civil mantiene dispositivos de vigilancia y control en este tipo de entornos, con el objetivo de prevenir actos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.

Desde el cuerpo policial se subraya que la cooperación entre ciudadanos, empresas de seguridad privada y fuerzas de seguridad resulta fundamental para detectar comportamientos sospechosos y actuar con rapidez.

Las autoridades recomiendan, además, extremar las medidas de prevención, como estacionar los vehículos en zonas bien iluminadas o con vigilancia, no dejar objetos de valor visibles en el interior y comunicar cualquier actividad sospechosa a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.