Cae uno de los principales distribuidores de cocaína en Lanzarote

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a tres personas —dos hombres y una mujer de entre 40 y 48 años— como presuntos responsables de un delito contra la salud pública por su supuesta implicación en la distribución de cocaína en la isla de Lanzarote.

Los arrestados cuentan con antecedentes policiales y, según las investigaciones, formaban parte de una red dedicada a la distribución de esta sustancia estupefaciente en diferentes puntos de la isla.

La operación permitió intervenir 11 kilogramos de cocaína, 10.000 euros en efectivo y cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama. Tras su detención, los implicados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para dos de ellos.

Una investigación iniciada por una alerta anónima

La investigación comenzó a principios del mes de enero de este año, cuando los agentes recibieron una información anónima que alertaba de la presencia en la capital lanzaroteña de uno de los principales distribuidores de cocaína de la isla.

Según los datos facilitados a los investigadores, el sospechoso podría estar relacionado con una actuación policial anterior realizada en mayo de 2025, en la que fue detenido otro individuo mientras transportaba cuatro kilogramos de cocaína y uno de heroína.

A partir de esta información inicial, los agentes iniciaron un operativo de vigilancia y seguimiento para comprobar la veracidad de los datos recibidos y determinar la posible actividad delictiva del investigado.

Durante este periodo, los investigadores observaron que el sospechoso mantenía contacto con numerosas personas vinculadas al tráfico de drogas, lo que reforzó las sospechas sobre su implicación en la distribución de estupefacientes.

Seguimiento policial y vigilancia del sospechoso

La investigación avanzó con la puesta en marcha de dispositivos de control y vigilancia sobre el principal investigado.

Los agentes siguieron sus movimientos y analizaron su actividad diaria para detectar posibles operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

El momento clave de la investigación se produjo cuando los agentes recibieron una nueva comunicación telefónica anónima en la que se advertía de que el sospechoso tenía previsto abastecerse ese mismo día de una importante partida de cocaína.

Ante esta información, la Policía Nacional decidió reforzar la vigilancia en las inmediaciones del domicilio del investigado, con el objetivo de interceptar cualquier movimiento relacionado con el supuesto transporte de droga.

Interceptado con siete kilos de cocaína

Durante el dispositivo policial, los investigadores observaron cómo el sospechoso abandonaba su vivienda y se desplazaba en el vehículo de un tercero.

Según la Policía Nacional, durante el trayecto adoptaron diversas medidas de seguridad mientras circulaban, un comportamiento habitual en personas que intentan evitar ser detectadas por las fuerzas de seguridad.

Al cabo de un tiempo regresaron nuevamente al domicilio, pero en esta ocasión el investigado portaba un bolso aparentemente pesado.

En ese momento los agentes decidieron intervenir. Tras interceptarlo y revisar el contenido del bolso, localizaron seis paquetes o “ladrillos” de cocaína con un peso aproximado de siete kilogramos.

Este hallazgo confirmó las sospechas de los investigadores sobre la actividad del sospechoso y dio paso a una nueva fase de la operación policial.

Registros en viviendas y un local comercial

Tras la incautación inicial de la droga, los agentes solicitaron a la autoridad judicial tres órdenes de entrada y registro para inspeccionar dos viviendas y un local comercial relacionados con los investigados.

Las actuaciones policiales permitieron ampliar el alcance de la operación y localizar más pruebas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Como resultado de los registros realizados, los agentes incautaron:

Un total de 11 kilogramos de cocaína .

. 10.000 euros en efectivo .

. Cuatro vehículos, uno de ellos un BMW de alta gama.

En el interior de este vehículo, los investigadores localizaron parte de la droga escondida en un habitáculo oculto, un método utilizado habitualmente por redes de tráfico de drogas para dificultar su detección durante controles policiales.

Puesta a disposición judicial

Tras concluir las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El juez encargado del caso decretó el ingreso inmediato en prisión para dos de los arrestados, mientras continúa el procedimiento judicial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada implicado.

Las investigaciones siguen abiertas para determinar el alcance de la red de distribución de drogas y analizar si existen más personas vinculadas a la actividad delictiva.

La importancia de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos.

Según recuerda el cuerpo policial, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de actividades delictivas puede facilitar información de forma anónima y confidencial a través de los canales habilitados por la Policía.

Entre ellos se encuentra el portal oficial de la Policía Nacional, donde existe un apartado específico denominado “Colabora” destinado a recibir información ciudadana que pueda resultar útil para las investigaciones.