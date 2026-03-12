Detenida dos veces en menos de 24 horas por quebrantar una orden de alejamiento tras meses de acoso vecinal en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en menos de 24 horas a una mujer en la localidad grancanaria de Vecindario, como presunta autora de un delito de quebrantamiento de condena tras incumplir las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial horas antes.

Según informó el Instituto Armado, la intervención tuvo lugar durante la noche del miércoles después de que agentes del puesto de la Guardia Civil de Vecindario recibieran un aviso procedente de representantes de la comunidad de vecinos de un inmueble residencial. En la alerta se comunicaba que la mujer, sobre la que pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación, había regresado a su vivienda pese a la prohibición judicial.

La rápida actuación de los agentes permitió localizar a la investigada en el edificio y proceder a su detención alrededor de las 21:45 horas. Tras el arresto, fue trasladada para continuar con las diligencias policiales antes de su puesta a disposición judicial.

Un conflicto vecinal que se remonta a 2024

Esta nueva detención se produce apenas un día después de que la misma persona fuera arrestada y presentada ante el juzgado tras una investigación policial que trataba de poner fin a una situación de grave conflictividad vecinal que se prolongaba desde agosto de 2024.

Durante meses, los residentes del edificio habían denunciado numerosos incidentes atribuidos a la investigada, que según las diligencias policiales mantenía un comportamiento alterado e imprevisible que generaba inquietud entre los vecinos.

La investigada ignoró la orden de alejamiento y comunicación dictada apenas unas horas antes tras una compleja investigación por daños y coacciones

El caso llegó incluso a alcanzar cierta repercusión mediática en programas informativos y espacios televisivos de investigación debido a la espectacularidad y peligrosidad de algunos de los episodios registrados.

Las actuaciones policiales se centraron en recopilar y analizar los diferentes atestados presentados a lo largo del tiempo para tratar de demostrar que no se trataba de incidentes aislados, sino de un patrón de comportamiento reiterado.

Lanzamiento de objetos desde altura y daños en zonas comunes

Entre los hechos investigados destaca el lanzamiento de objetos desde altura hacia la vía pública, una conducta que generó especial preocupación entre los vecinos por el riesgo que suponía para los peatones.

Uno de los episodios más graves se produjo cuando la mujer arrojó desde su vivienda una estructura completa de ventana, que terminó impactando en la acera. Este tipo de acciones, según las autoridades, podía haber provocado lesiones graves a transeúntes.

Además de estos incidentes, la investigación atribuye a la detenida numerosos daños intencionados en elementos comunes del edificio. Entre ellos figuran:

Desperfectos en el acceso principal del inmueble.

Rotura de cristales.

Daños en mobiliario adaptado.

Forzamiento de cerraduras.

Estos actos, además de afectar a la seguridad del edificio, generaron una creciente preocupación entre los residentes por el deterioro de la convivencia en la comunidad.

Problemas sanitarios en la vivienda

La situación llegó a adquirir también una dimensión sanitaria cuando se detectó en la vivienda de la investigada una grave falta de higiene.

Según la información facilitada por los investigadores, esta situación derivó en una plaga de insectos que terminó extendiéndose a otras viviendas del edificio, lo que obligó a adoptar medidas para evitar un problema mayor de salubridad.

Una investigación basada en la recopilación de pruebas

Uno de los aspectos clave del trabajo policial fue la unificación de los múltiples atestados y denuncias acumuladas durante meses.

Según explica la Guardia Civil, esta estrategia permitió demostrar que los incidentes respondían a un comportamiento reiterado y progresivamente más grave, lo que facilitó la adopción de medidas judiciales.

Durante la investigación, los agentes reunieron abundante material gráfico y documental, incluyendo imágenes de algunos de los episodios más conflictivos.

Este conjunto de pruebas fue fundamental para sustentar las diligencias presentadas ante la autoridad judicial y justificar la imposición de medidas cautelares destinadas a proteger a los vecinos.

Intervenciones policiales en situaciones de riesgo

Los agentes que participaron en el operativo tuvieron que gestionar en varias ocasiones situaciones de elevada tensión.

Según la información oficial, durante algunas intervenciones la investigada llegó a proferir amenazas contra su propia integridad, al tiempo que portaba objetos cortantes.

Ante este tipo de circunstancias, los agentes actuaron como primeros intervinientes, priorizando en todo momento la seguridad tanto de la persona implicada como de los vecinos del inmueble.

En algunos episodios fue necesario activar protocolos de asistencia sanitaria ante la existencia de una crisis personal evidente, lo que implicó el traslado para recibir atención médica.

La coordinación entre fuerzas de seguridad y servicios sanitarios es fundamental en este tipo de situaciones, especialmente cuando existen indicios de problemas de salud que puedan afectar al comportamiento de una persona.

Nuevo pase a disposición judicial

Tras esta segunda detención por quebrantamiento de la orden de alejamiento, la mujer será puesta nuevamente a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana a lo largo de la jornada.

Corresponderá a la autoridad judicial determinar las medidas que procedan tras la presunta vulneración de las restricciones impuestas previamente.

El quebrantamiento de condena o de medidas cautelares es un delito tipificado en el Código Penal español que se produce cuando una persona incumple las resoluciones judiciales dictadas por un tribunal.

Impacto en la convivencia y la seguridad vecinal

Los delitos relacionados con coacciones, amenazas y daños en el entorno vecinal pueden tener un impacto significativo en la seguridad y la convivencia dentro de las comunidades residenciales.

Según destacan las autoridades, este tipo de conductas no solo afectan a los bienes materiales, sino que generan un clima de inseguridad entre los residentes.

En este caso concreto, la situación había generado una notable preocupación entre los vecinos del edificio, que llevaban meses denunciando episodios conflictivos.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que la colaboración ciudadana resulta clave para detectar este tipo de problemas y facilitar la intervención policial cuando se producen situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de las personas.

Importancia de la actuación temprana

Casos como el ocurrido en Vecindario ponen de manifiesto la importancia de actuar de forma temprana ante situaciones de conflictividad vecinal que puedan derivar en comportamientos peligrosos.

Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano puede solicitar ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante incidentes que afecten a la seguridad o convivencia.