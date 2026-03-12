Estafa más de 27.000 euros a una persona mayor en Gran Canaria con su móvil y huella dactilar mientras dormía

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de varios delitos relacionados con una estafa bancaria que superó los 27.000 euros, en una operación desarrollada por agentes del puesto de Vecindario.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona de edad avanzada, que alertó a los agentes después de detectar varias transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria. El dinero había sido enviado a una entidad de banca digital sin el consentimiento de la víctima.

En un primer momento, el afectado estimó que el perjuicio económico superaba los 22.000 euros, aunque posteriormente, tras revisar los movimientos con su entidad financiera, se comprobó que el importe total sustraído ascendía a más de 27.000 euros.

El caso ha puesto de relieve los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales en el ámbito financiero, especialmente cuando se aprovecha la confianza o vulnerabilidad de determinadas personas.

Investigación centrada en el entorno cercano de la víctima

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer el origen de las transferencias y determinar quién había accedido a la cuenta bancaria.

Las primeras pesquisas situaron el foco en un domicilio de Santa Lucía de Tirajana, donde residía la víctima.

Según la investigación, la persona detenida convivía temporalmente con el afectado, lo que le permitía conocer con detalle sus rutinas diarias y acceder con facilidad a sus dispositivos personales.

La persona responsable accedió a las aplicaciones financieras aprovechando el estado de somnolencia de la víctima

Este conocimiento del entorno y de los hábitos de la víctima fue clave para ejecutar el fraude, ya que permitió aprovechar momentos concretos en los que la persona mayor se encontraba descansando o dormida.

Los investigadores consideran que el método utilizado revela un cierto grado de especialización técnica y planificación, ya que la autora habría empleado diversas estrategias para evitar ser detectada.

Uso de la huella dactilar para acceder al móvil

El modus operandi consistía en acceder al teléfono móvil de la víctima mientras esta dormía.

Según la investigación, la presunta autora utilizaba la huella dactilar del afectado para desbloquear el terminal, burlando así el sistema de seguridad biométrico del dispositivo.

La Guardia Civil de Vecindario detiene a un varón por estafar más de 27.000 euros a una persona mayor / G. C.

Una vez dentro del teléfono, accedía a la aplicación de banca en línea para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas bancarias bajo su control.

Este método permitía ejecutar las operaciones sin necesidad de conocer contraseñas o códigos de acceso, ya que el propio sistema biométrico del dispositivo autorizaba el acceso.

Eliminación de notificaciones para ocultar el fraude

La investigación también reveló que la detenida manipulaba el teléfono móvil de la víctima tras realizar las transferencias.

En concreto, los agentes comprobaron que borraba las notificaciones y mensajes enviados por la entidad bancaria, una estrategia destinada a evitar que el titular de la cuenta detectara las operaciones sospechosas.

La investigación ha permitido recuperar más de 18.000 euros entre dinero en efectivo y cuentas bloqueadas

Este procedimiento permitió que el fraude se prolongara durante un tiempo sin que el afectado tuviera conocimiento inmediato de lo ocurrido.

El análisis de los movimientos bancarios fue fundamental para avanzar en la investigación. Los agentes siguieron el rastro digital de las transferencias, lo que permitió identificar las cuentas de destino.

Las diligencias confirmaron que dichas cuentas estaban a nombre de una persona cercana a la víctima, lo que terminó de orientar la investigación hacia la presunta autora.

Recuperación de parte del dinero sustraído

Una vez establecida la conexión entre las transferencias y la sospechosa, los agentes localizaron a la investigada en un inmueble situado en otra localidad cercana.

Durante la actuación policial se procedió a su detención como presunta autora de varios delitos, entre ellos:

Estafa bancaria

Descubrimiento y revelación de secretos

Usurpación de estado civil

En el registro realizado durante la intervención, los agentes lograron recuperar más de 18.500 euros, parte de los cuales fueron hallados en efectivo.

Además, se procedió al bloqueo de saldos en dos cuentas bancarias, lo que permitió evitar que el dinero sustraído siguiera circulando o fuera retirado.

Posteriormente, las diligencias policiales fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, junto con el atestado y los efectos recuperados.

Riesgos de los delitos en el entorno digital

Las autoridades destacan que este caso pone de manifiesto la creciente complejidad de los delitos cometidos mediante herramientas digitales.

En muchos casos, los delincuentes no solo utilizan conocimientos informáticos, sino que también aprovechan sistemas de seguridad diseñados para proteger a los usuarios, como la identificación biométrica.

Detenido por estafar más de 27.000 euros a una persona mayor en Santa Lucía de Tirajana / G. C.

Además, cuando el autor pertenece al entorno cercano de la víctima, el delito puede resultar más difícil de detectar y tener consecuencias más profundas a nivel emocional y psicológico.

La ruptura de la confianza personal suele agravar el impacto de estas estafas, especialmente cuando afectan a personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

Protección de las personas mayores frente al fraude

Las estafas dirigidas a personas mayores generan una especial preocupación social, ya que este colectivo puede resultar más vulnerable frente a determinadas tecnologías.

Por este motivo, instituciones públicas y organismos especializados recomiendan adoptar medidas básicas de seguridad, como:

revisar regularmente los movimientos bancarios

activar sistemas de alerta de operaciones

evitar compartir información financiera con terceros

proteger el acceso a dispositivos móviles

Importancia de denunciar este tipo de delitos

Desde la Guardia Civil subrayan que denunciar cualquier sospecha de fraude resulta fundamental para poder iniciar investigaciones y recuperar los fondos sustraídos cuando sea posible.

Además, estas actuaciones contribuyen a detectar patrones delictivos y a reforzar la seguridad de los ciudadanos frente a nuevas formas de ciberdelincuencia.

La intervención policial en este caso permitió identificar a la presunta autora, recuperar parte del dinero y frenar la actividad fraudulenta, reforzando la protección de las personas más vulnerables frente a delitos cometidos en el entorno digital.