Una mujer se da a la fuga tras atropellar a un vigilante que la sorprendió robando en el centro comercial El Mirador

La Policía Nacional investiga el atropello que sufrió un vigilante de seguridad de una tienda del centro comercial El Mirador después de sorprender robando a una clienta y recriminarle los hechos.

Todo ocurrió en torno a las 11 horas de este miércoles. El empleado recibió un aviso de la central de seguridad que gestiona las cámaras de vigilancia de la cadena de ropa en la que trabaja. Sus compañeros, desde Madrid, le alertaban de que una mujer estaba, presuntamente, robando y que se acercaba a la salida de la tienda sin pasar por el lineal de caja.

El vigilante, en el desempeño de sus funciones, la localizó en el establecimiento y la siguió por las instalaciones del centro comercial hasta llegar al aparcamiento, relatan los familiares del joven. Allí, al ver que introducía las prendas de ropa en el portabultos, la interceptó y le pidió que le enseñase el tique de compra. «¿Qué se piensa? No soy una ladrona», le gritó la implicada. Ante la insistencia del vigilante, le mostró una factura falsa, aseguran los familiares.

De inmediato, se subió al vehículo, motivo por el que el trabajador decidió a través de la radio comunicar la matrícula del turismo a sus compañeros. No consiguió decirla entera, ya que antes de eso la mujer arrancó, aceleró y lo atropelló. Se dio a la fuga sin auxiliarlo. La víctima fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario. Las heridas sufridas no revisten gravedad.

La Policía Nacional investiga ya los hechos. La presunta autora estaba, en el momento de escribir este artículo, identificada aunque todavía no detenida.