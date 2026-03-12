Dos personas intoxicadas tras un incendio en un local de Las Palmas de Gran Canaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a dos personas que presentaron intoxicación leve por inhalación de humo tras un incendio declarado en un local en la calle Veintinueve de Abril, en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados fueron trasladados a un centro sanitario para su valoración.

El incendio fue extinguido por los Bomberos de Las Palmas (@BomberosLPA), quienes actuaron rápidamente en la zona. Además, la Policía Local de Las Palmas (@PoliciaLPA) y la Policía Nacional (@policia) también participaron en el operativo para asegurar la zona y coordinar la evacuación si fuera necesario. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Este incidente resalta la coordinación efectiva entre los diferentes cuerpos de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria.