Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahucio Las PalmasCarnaval de MaspalomasPapa León XIVCarretera 10 metrosAyuda asistencia personalViruela del monoTiempo AEMET CanariasBúsqueda desaparecido Airam
instagramlinkedin

Dos personas intoxicadas tras un incendio en un local de Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario atendió a dos personas por intoxicación leve tras un incendio en un local de Las Palmas de Gran Canaria, donde los bomberos sofocaron las llamas rápidamente

Personal del SUC asiste a dos afectados que presentaban intoxicación leve por inhalación de humo

Personal del SUC asiste a dos afectados que presentaban intoxicación leve por inhalación de humo / 112 Canarias

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a dos personas que presentaron intoxicación leve por inhalación de humo tras un incendio declarado en un local en la calle Veintinueve de Abril, en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados fueron trasladados a un centro sanitario para su valoración.

El incendio fue extinguido por los Bomberos de Las Palmas (@BomberosLPA), quienes actuaron rápidamente en la zona. Además, la Policía Local de Las Palmas (@PoliciaLPA) y la Policía Nacional (@policia) también participaron en el operativo para asegurar la zona y coordinar la evacuación si fuera necesario. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Noticias relacionadas y más

Este incidente resalta la coordinación efectiva entre los diferentes cuerpos de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria.

TEMAS

  1. Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
  2. Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
  3. Accidente en la salida de la GC2
  4. Cinco números acertados: el Euromillones deja premio en Las Palmas de Gran Canaria
  5. El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
  6. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  7. Las Palmas de Gran Canaria inicia la repavimentación de la plaza Alfredo Kraus en Escaleritas
  8. Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados

Dos personas intoxicadas tras un incendio en un local de Las Palmas de Gran Canaria

Cae uno de los principales distribuidores de cocaína en Lanzarote

Cae uno de los principales distribuidores de cocaína en Lanzarote

Detenida dos veces en menos de 24 horas por quebrantar una orden de alejamiento tras meses de acoso vecinal en Gran Canaria

Detenida dos veces en menos de 24 horas por quebrantar una orden de alejamiento tras meses de acoso vecinal en Gran Canaria

Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote

Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote

Salvan la vida a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Salvan la vida a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono

Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono

Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados

Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta
Tracking Pixel Contents