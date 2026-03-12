La Policía Local de Arrecife localiza al vehículo que huyó tras derribar una farola y chocar contra un árbol en Argana Alta

La Policía Local de Arrecife ha identificado al automóvil implicado en un accidente ocurrido durante la madrugada de este jueves en el barrio de Argana Alta, después de que el conductor se diera a la fuga tras colisionar contra una farola y un árbol.

Los hechos se produjeron en la calle Tenderete, donde el vehículo implicado terminó circulando varios metros sobre la acera antes de impactar contra distintos elementos del mobiliario urbano. El incidente generó daños materiales en la vía pública y obligó a la intervención de los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y la Policía Local para asegurar la zona.

Aviso de testigos durante la madrugada

Según el informe policial, los agentes fueron activados pasadas las tres de la madrugada del jueves 12 de marzo, tras recibirse un aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias, después de que varios testigos informaran de un accidente en esa zona de la capital lanzaroteña.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos, observaron diferentes indicios que permitían reconstruir la secuencia del siniestro.

De acuerdo con el atestado policial, el vehículo circulaba por la calle Tenderete en sentido ascendente cuando, por causas que todavía no han sido determinadas, invadió el carril contrario y se subió a la acera situada en el lado izquierdo de la vía.

Impacto contra un árbol y una farola

Tras abandonar la calzada, el automóvil continuó circulando varios metros sobre la acera, donde terminó colisionando contra un árbol y posteriormente contra una farola de aproximadamente 7,5 metros de altura.

El impacto provocó graves daños en ambos elementos. El árbol resultó prácticamente destrozado, mientras que la farola fue derribada y quedó inservible tras caer sobre el vehículo.

Restos en la calle Tenderete, en Arrecife, tras derribar un coche una farola y un árbol y darse a la fuga / La Provincia

Ante esta situación, los agentes solicitaron la intervención del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos bomberos acudieron para limpiar la zona y asegurar la instalación eléctrica de la base de la farola.

La actuación tenía como objetivo evitar posibles riesgos para los vecinos y transeúntes, especialmente la posibilidad de descargas eléctricas derivadas del estado de la infraestructura dañada.

El conductor abandonó el lugar del accidente

Tras el choque, el conductor abandonó el lugar del accidente sin informar a las autoridades, continuando la marcha con el vehículo pese a los daños sufridos.

Sin embargo, según recoge el atestado policial, el automóvil comenzó a perder líquidos, probablemente del radiador, lo que dificultó su desplazamiento.

El conductor trató entonces de ocultar el vehículo en unos terrenos situados detrás de varias naves cercanas a la zona, aunque los daños que presentaba el coche coincidían claramente con los ocasionados al árbol y a la farola.

Además, la caída de la farola sobre el vehículo provocó daños visibles en la parte superior del automóvil, lo que facilitó su identificación durante la investigación.

Investigación policial y localización del vehículo

Gracias al análisis de los vestigios del accidente y a las labores de investigación realizadas por los agentes, la Policía Local logró identificar en pocas horas el vehículo implicado en el siniestro.

La actuación policial se prolongó hasta las 6:09 horas del mismo día, momento en el que concluyeron las diligencias iniciales.

El esclarecimiento del caso permitió determinar el automóvil responsable de los daños causados en el espacio público, lo que permitirá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.

Reclamación de los daños al responsable

Una vez identificado el vehículo implicado, el Ayuntamiento de Arrecife iniciará el procedimiento para reclamar los daños ocasionados al patrimonio municipal.

Según han explicado fuentes municipales, el protocolo establece que el coste de los desperfectos debe ser asumido en primer lugar por el seguro del vehículo responsable.

No obstante, en el caso de que la compañía aseguradora no cubra los daños por cualquier motivo, la administración local podrá reclamar el importe directamente al titular del turismo.

En ese supuesto, el propietario tendría que responder de forma subsidiaria con su patrimonio presente o futuro para cubrir los gastos derivados de la reparación de la farola, la reposición del árbol y las labores de limpieza y seguridad realizadas en la zona.