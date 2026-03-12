Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote rescató en la tarde de ayer, miércoles 11de marzo, a seis personas que habían quedado atrapadas en un ascensor situado en un centro comercial de Avenida de Las Palmeras, en Costa Teguise, dentro del municipio de Teguise.

La actuación se produjo tras recibir un aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES 112), que alertó de la presencia de varias personas bloqueadas en el interior del elevador. Según la información facilitada por el servicio de emergencias, en el ascensor se encontraban cuatro adultos y dos menores.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, los efectivos del Consorcio se desplazaron rápidamente al lugar. Una vez allí, procedieron a desconectar la corriente del ascensor para garantizar la seguridad de la intervención. Posteriormente, realizaron las maniobras necesarias para abrir la cabina y permitir la salida de los ocupantes.

Las seis personas pudieron abandonar el elevador sin que se registraran incidencias destacables, quedando todas en una zona segura del centro comercial.

Después del rescate, los equipos de emergencia comunicaron al CECOES que la situación estaba controlada y que los afectados ya se encontraban fuera del ascensor.

Ascensor precintado hasta su reparación

Como medida preventiva, el dispositivo de emergencias precintó el ascensor para evitar su uso hasta que la empresa responsable del mantenimiento revise el equipo y lleve a cabo las reparaciones necesarias.