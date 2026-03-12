Salvan la vida a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria
La rápida intervención de agentes del Grupo de Seguridad y Atención Ciudadana impidió que una mujer con ideas autolíticas se lanzara al vacío en la zona de la Virgen de la Cueva
Una intervención coordinada y decisiva del Cuerpo General de la Policía Canaria ha evitado que una mujer se precipitara al vacío en Las Palmas de Gran Canaria, en un suceso ocurrido en la zona conocida como Virgen de la Cueva, situada en la calle Doctor Jiménez Neira.
La actuación policial, desarrollada por agentes del Grupo de Seguridad y Atención Ciudadana, permitió salvar la vida de la mujer en un momento de extrema vulnerabilidad emocional, después de que varias patrullas fueran movilizadas tras recibir una alerta sobre la presencia de una persona con ideas autolíticas en este enclave de la capital grancanaria.
El operativo comenzó cuando los servicios de seguridad recibieron una comunicación alertando de la presencia de una persona en riesgo en las inmediaciones de la Virgen de la Cueva, un punto elevado desde el que existe un pronunciado desnivel hacia el vacío.
Tras el aviso, varias patrullas del Grupo de Seguridad y Atención Ciudadana de la Policía Canaria se desplazaron de inmediato al lugar para comprobar la situación y tratar de evitar cualquier desenlace fatal.
Al llegar, los agentes localizaron a una mujer de rodillas junto al borde del precipicio, mirando directamente hacia el vacío y mostrando claros signos de alteración emocional intensa. La escena requería una intervención extremadamente cuidadosa, ya que cualquier movimiento brusco o reacción inesperada podía provocar que la situación se agravara.
