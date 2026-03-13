Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae un vendedor de cocaína en Escaleritas

La Unidad GOIA-UE de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detectó una venta de droga durante un seguimiento discreto en el barrio capitalino

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública tras detectar una venta de cocaína en el barrio de Escaleritas, en la capital grancanaria.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la Unidad GOIA-UE, un grupo especializado en vigilancia y control de actividades delictivas en la vía pública. El arresto se produjo después de que los policías observaran una transacción de droga durante un seguimiento discreto en la zona.

Los hechos se conocieron este jueves 12 de marzo, tras la actuación policial desarrollada en este barrio del distrito Ciudad Alta.

La actuación comenzó durante un servicio de vigilancia preventiva que realizaban agentes de la Unidad GOIA-UE en el entorno de Escaleritas.

Durante el dispositivo, los policías detectaron un intercambio sospechoso entre dos personas, una conducta que coincidía con el patrón habitual de venta de droga en la vía pública.

Ante estas circunstancias, los agentes continuaron con la observación para confirmar el intercambio. Fue entonces cuando pudieron comprobar la existencia de un “pase” de droga, una entrega rápida de sustancia estupefaciente a cambio de dinero.

Una actuación que se suma a otras intervenciones recientes

La intervención realizada en Escaleritas se suma a otras actuaciones recientes de la Policía Local contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad.

De hecho, en una operación anterior desarrollada también por la Unidad GOIA-UE, los agentes detuvieron a un varón de 40 años en el barrio de Schamann por la venta de hachís, otra sustancia estupefaciente derivada del cannabis.

En aquel caso, la actuación policial permitió igualmente interceptar una transacción de droga en la vía pública, lo que terminó con la detención del presunto vendedor.

