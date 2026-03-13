Sorprendido mientras vendía cocaína en el Centro Comercial Puerto Rico

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido cuando, supuestamente, realizaba una transacción de cocaína en el Centro Comercial Puerto Rico, uno de los principales puntos turísticos del municipio del sur de Gran Canaria.

La intervención policial tuvo lugar en la tarde del jueves 12 de marzo durante un servicio ordinario de vigilancia preventiva en la zona. Los agentes observaron una escena que despertó sus sospechas y que terminó con la detención del individuo tras comprobar que podría tratarse de un caso de menudeo de droga en la vía pública.

Una transacción sospechosa a plena luz del día

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local que realizaba labores de control y vigilancia en el entorno del Centro Comercial Puerto Rico detectó a dos personas interactuando de forma sospechosa en la vía pública.

Según la información policial, los agentes observaron cómo un hombre entregaba un pequeño envoltorio a una mujer, que a cambio le habría dado 50 euros en efectivo. Este tipo de intercambio, característico de las transacciones rápidas vinculadas al menudeo de sustancias estupefacientes, llamó la atención de los policías, que decidieron intervenir de inmediato.

Tras presenciar el supuesto intercambio, los agentes se aproximaron a los implicados para proceder a la identificación del varón, que presuntamente había entregado el paquete.

Durante la actuación, los policías comprobaron que el sospechoso mostraba un evidente estado de nerviosismo, lo que reforzó las sospechas iniciales de los agentes.

Después de realizar las comprobaciones pertinentes y analizar la situación, los efectivos policiales procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, figura jurídica bajo la que se investigan los casos de tráfico de drogas.

Una vez practicada la detención, el sospechoso fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Puerto Rico, donde continuaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la actividad investigada.

Las fuerzas de seguridad proceden habitualmente a poner al detenido a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales, momento en el que el juzgado decide las medidas a adoptar en función de las pruebas y circunstancias del caso.