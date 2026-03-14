Arrestado en Arrecife por intentar contactar con una menor con fines sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre de 69 años de edad como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual de un menor de 16 años. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los hechos fueron investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tras la comunicación realizada por la dirección de un centro de menores de la isla.

Según las pesquisas, el ahora detenido se aproximó en su vehículo a un menor que se encontraba esperando el transporte público en las inmediaciones del centro, con la excusa de ofrecerse para acercarlo a su destino, aprovechando el trayecto para intercambiar con el menor los números de teléfono.

Esa misma noche, el adulto contactó con el menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde presuntamente le propuso mantener relaciones sexuales con él. El menor rechazó dichas propuestas de forma expresa, y ante la negativa, el hombre le solicitó el contacto de otros jóvenes del centro, petición que también fue rechazada.

Tras conocer lo ocurrido, la dirección del centro puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Los agentes encargados de la investigación, tomaron declaración al menor y analizaron las conversaciones mantenidas en el teléfono móvil, lo que permitió identificar plenamente al presunto autor de los hechos.

Una vez realizadas las gestiones oportunas, el pasado 13 de febrero los agentes localizaron al investigado y procedieron a su detención con el objetivo de garantizar la protección del menor y evitar posibles riesgos para otros jóvenes.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y de aproximarse al menor víctima.

Desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer se recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier indicio de delito sexual contra menores, una actuación fundamental para garantizar su protección y prevenir nuevas víctimas.