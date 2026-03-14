Desalojan dos plantas por un incendio en los Apartamentos Australia

Un incendio declarado en el cuarto de máquinas de los Apartamentos Australia obligó esta madrugada al desalojo preventivo de las dos primeras plantas del edificio. No se registraron heridos.

El aviso fue recibido a las 00:10 horas, momento en el que se activó un operativo en el que intervinieron varias unidades de Bomberos del Servicio de San Bartolomé de Tirajana (SBT). Las llamas quedaron completamente sofocadas a la 1:30 horas tras las labores de extinción y ventilación del inmueble.

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Incendio en los Apartamentos Australia / LP/DLP

El fuego causó daños en el cuarto de máquinas y afectó también a un vehículo estacionado en la zona. En el dispositivo participaron asimismo efectivos de la Policía Local (PL) y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que colaboraron en el desalojo preventivo y en el aseguramiento del perímetro.