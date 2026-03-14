Fallece en Telde un voluntario de Salva-Emer de 22 años
El joven, vecino del Valle de Jinámar, formaba parte de la unidad de emergencias desde 2023
La Unidad de Salvamento y Emergencias Salva-Emer, con sede en el sector de Telde del Valle de Jinámar, ha comunicado el fallecimiento de uno de sus voluntarios, un joven de 22 años residente en este núcleo poblacional.
Según ha informado la entidad en un comunicado remitido a TELDEACTUALIDAD, el suceso se produjo en la mañana de este viernes. La organización ha expresado públicamente su profundo pesar por la pérdida y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.
El joven se incorporó al equipo de voluntariado en 2023 y participaba activamente en las labores de apoyo y servicios de emergencia que desarrolla la organización en el municipio y su entorno.
Desde Salva-Emer han querido destacar su implicación y compromiso con la labor solidaria, subrayando el impacto que su pérdida supone para la entidad.
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