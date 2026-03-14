Rescatan inconsciente a un hombre tras caer al mar desde unas rocas en la Playa de Mogán

La tarde de este viernes dejó un importante despliegue de emergencias en la Playa de Mogán, en el sur de Gran Canaria, después de que un hombre de 55 años fuera rescatado del mar en estado inconsciente tras, presuntamente, caer al agua desde una zona de rocas cercana a la costa.

El suceso se produjo alrededor de las 16:08 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que varias personas habían sacado del agua a un hombre que no respondía y al que ya se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar en la misma orilla.

La escena generó momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en la zona, mientras intentaban ayudar al afectado hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Maniobras de reanimación en la playa

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para intervenir en el lugar del incidente.

Cuando los primeros equipos sanitarios llegaron a la playa, comprobaron que el afectado presentaba un traumatismo craneal y síntomas de ahogamiento de carácter grave. Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el personal sanitario del centro de salud de Mogán continuaron entonces con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, fundamentales en situaciones de parada cardiorrespiratoria asociadas al ahogamiento.

La rápida intervención permitió estabilizar al hombre tras varios minutos de asistencia médica intensiva, aunque su estado seguía siendo grave debido a las lesiones sufridas y al tiempo que permaneció sin responder. Una vez estabilizado en el lugar del suceso, el herido fue introducido en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, que se encargó de su traslado urgente al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Durante el traslado, la Guardia Civil de Tráfico colaboró escoltando al vehículo sanitario para facilitar una llegada rápida al centro hospitalario, donde el paciente ingresó en estado grave para continuar con su tratamiento médico.

Amplio operativo de emergencias

El incidente movilizó a numerosos recursos de emergencia que trabajaron de forma coordinada en la zona. En el operativo participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada, así como personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Mogán.

También intervinieron los equipos de Salvamento de Playas, junto a bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y voluntarios de Protección Civil de Mogán, que colaboraron con los sanitarios durante las labores de asistencia al afectado.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al lugar para asegurar la zona, coordinar la intervención y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia durante el rescate y la atención sanitaria.

Los bomberos y los voluntarios de Protección Civil colaboraron con los sanitarios durante la intervención, mientras que los agentes de Policía Local y Guardia Civil se encargaron de coordinar la seguridad en la zona y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.