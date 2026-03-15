Los bomberos sofocan un incendio en un hotel de Costa Teguise

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron este sábado en un hotel de Costa Teguise tras registrarse humo en la parte alta del edificio, un incidente que finalmente se originó en un conducto de ventilación.

Según ha informado el Consorcio, el aviso se recibió a las 11:20 horas en la zona de la playa del Jablillo, en el municipio de Teguise, lo que activó a efectivos del parque central con el vehículo Bravo 5 y un operativo de nivel 2.

La intervención se produjo en el hotel Alexandre Teguise Playa, donde se había detectado humo gris en la parte superior del establecimiento.

Trabajos en un conductor de ventilación

De acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia, el fuego se originó mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en un conducto de ventilación del edificio.

Durante esas labores, los operarios estaban cortando el conducto con una radial cuando, debido a la aspiración del sistema y a la acumulación de pelusa en la instalación, se produjo la combustión que generó humo en la zona.

Ante esta situación, la dirección del hotel decidió evacuar el establecimiento de forma preventiva.

Cuando llegaron los bomberos comprobaron que el origen del humo estaba localizado en el conducto de ventilación y que la situación no suponía riesgo para las personas.

Afectada la séptima planta

Los efectivos accedieron hasta la séptima planta del edificio, donde se encontraba la zona afectada, y procedieron a aplicar agua y espuma para enfriar la instalación y evitar que se reavivara el foco.

La actuación se vio dificultada por el acceso a la zona del conducto, lo que obligó a los bomberos a trabajar directamente en el interior del sistema de ventilación.

Sin riesgo

Según el Consorcio, durante la intervención no existió peligro para las personas ni para el resto de instalaciones del hotel, ya que el incidente se limitó al conducto afectado.

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Una vez enfriada la zona y controlada la situación, los bomberos dieron por finalizada la intervención y comunicaron a la dirección del establecimiento que los huéspedes podían regresar al interior del hotel.