Precaución en la GC-1 tras la caída de un motorista en el túnel Julio Luengo

Un motorista ha sufrido una caída este sábado en la entrada del túnel de Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad territorial de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atiende al afectado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del motorista. Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona ante posibles retenciones o presencia de servicios de emergencia.