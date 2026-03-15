Precaución en la GC-1 tras la caída de un motorista en el túnel Julio Luengo
En el lugar intervienen Carreteras del Cabildo y una ambulancia del SUC
Un motorista ha sufrido una caída este sábado en la entrada del túnel de Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad territorial de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atiende al afectado.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del motorista. Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona ante posibles retenciones o presencia de servicios de emergencia.
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- Hace 15 años, la estación de guaguas de San Telmo soñó con una espectacular reforma que sigue sin llegar
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- Fito & Fitipaldis rugen ante 21.000 personas en Gran Canaria
- Fallece en Telde un voluntario de Salva-Emer de 22 años
- La conjura de la paella por la triple victoria de la UD Las Palmas
- Desalojan dos plantas por un incendio en los Apartamentos Australia