Rescatan a una excursionista tras sufrir una caída en un sendero de Lanzarote
Los bomberos auxilian a la mujer de 60 años que resultó impedida y no pudo continuar la subida del volcán de Caldera Blanca
Los bomberos han rescatado este domingo a una mujer de 60 años que sufrió una caída en el sendero que sube al volcán de Caldera Blanca, en la localidad de Tinajo (Lanzarote). La excursionista tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital con varios traumatismos.
El suceso tuvo lugar sobre las 15.07 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta que informaba de que una excursionista solicitaba ayuda tras precipitarse en el camino.
Acudieron a la zona los recursos de emergencia necesarios y los efectivos de bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote lograron rescatar a la afectada y evacuarla hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.
Trasladada con varios traumatismos
El equipo sanitario valoró y asistió a la herida y se encargó de su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa. En el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en la extremidad inferior de carácter moderado.
También colaboraron en el incidente Protección Civil y Policía Local.
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