Tres personas heridas en un accidente de tráfico entre un microbús y un turismo en Lanzarote

Tres personas han resultado heridas este domingo en el choque entre un microbús y un turismo en la carretera LZ-2 a la altura de Mácher, en el término municipal de Tías (Lanzarote). La vía permaneció varios minutos cortada al tráfico para que los servicios de emergencias pudieran asistir a los perjudicados.

Los bomberos que llegaron al lugar sobre las 16:30 horas comprobaron que había tres personas afectadas, dos de las cuales ya habían salido de los vehículos por su propio pie: el conductor del microbús y el del turismo, que estaban siendo atendidos por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario.

El tercer ocupante, que iba como acompañante en el asiento delantero, se encontraba en el interior del coche. Tras estabilizar el vehículo, los bomberos inmovilizaron al accidentado, al que los sanitarios habían colocado un collarín cervical. Se le colocó una tabla corta que sacaron por el portón trasero, teniendo que retirar los sillones y forzar la puerta trasera para crear el hueco necesario.

Reanudación del tráfico

Una vez retirados los vehículos de la vía por las grúas, se procedió a acondicionar la calzada, barriendo y utilizando sepiolita (un mineral caracterizado por su capacidad de absorción) debido a un derrame de aceite.

Mientras se desarrollaba la actuación, los agentes de la Policía Local de Tías mantuvieron la carretera cortada al tráfico para facilitar la llegada al lugar del accidente y el establecimiento de los vehículos de emergencias.