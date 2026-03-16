Aparece un cuerpo sin vida en los tetrápodos en Las Palmas de Gran Canaria

Un cuerpo sin vida ha aparecido en la mañana de este lunes en los tetrápodos, junto a la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver ha sido localizado a la altura del Teatro Pérez Galdós, ha informado la Policía Nacional.

Agentes del cuerpo se han desplazado a la zona para investigar lo ocurrido. El hallazgo se ha producido en torno a las 9.50 horas de hoy.

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