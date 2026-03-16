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Aparece un cuerpo sin vida en los tetrápodos en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar para esclarecer las circunstancias de la aparición del cadáver localizado este lunes en la capital grancanaria

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un cuerpo sin vida ha aparecido en la mañana de este lunes en los tetrápodos, junto a la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver ha sido localizado a la altura del Teatro Pérez Galdós, ha informado la Policía Nacional.

Agentes del cuerpo se han desplazado a la zona para investigar lo ocurrido. El hallazgo se ha producido en torno a las 9.50 horas de hoy.

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