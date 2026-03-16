Aparece un cuerpo sin vida en los tetrápodos en Las Palmas de Gran Canaria
Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar para esclarecer las circunstancias de la aparición del cadáver localizado este lunes en la capital grancanaria
Las Palmas de Gran Canaria
Un cuerpo sin vida ha aparecido en la mañana de este lunes en los tetrápodos, junto a la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver ha sido localizado a la altura del Teatro Pérez Galdós, ha informado la Policía Nacional.
Agentes del cuerpo se han desplazado a la zona para investigar lo ocurrido. El hallazgo se ha producido en torno a las 9.50 horas de hoy.
Habrá ampliación.
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- Los sanitarios que bailan salsa y reggaeton en un asadero de Las Palmas de Gran Canaria
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Atraco a la familia Bolaños: cinco horas de secuestro y 24 años para resolverlo
- Hace 15 años, la estación de guaguas de San Telmo soñó con una espectacular reforma que sigue sin llegar
- La UD Las Palmas lo tiene a huevo: cae el Almería y un triunfo en Albacete deja el ascenso directo a un punto
- El Puerto de Las Palmas remata el Muelle Santa Catalina para su inauguración oficial