La Guardia Civil rescata a una mujer desorientada en un barranco de Gran Canaria

Agentes de la Guardia Civil rescataron el pasado 4 de marzo a una mujer que se encontraba desorientada y en una zona de difícil acceso dentro de un barranco en el municipio de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria.

La intervención se inició después de que los agentes recibieran un aviso alertando de una posible situación de riesgo para la integridad de la mujer, que había solicitado ayuda tras quedar atrapada en una zona complicada del terreno.

Búsqueda durante la madrugada en condiciones difíciles

Tras recibir la alerta, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda inmediato para intentar localizar a la mujer lo antes posible. Entre los efectivos participantes se encontraba también una agente en prácticas, que colaboró en el rastreo de la zona.

La operación se prolongó durante varias horas y se desarrolló en condiciones especialmente complicadas. La búsqueda tuvo lugar durante la madrugada, con escasa visibilidad, a lo que se sumaban las dificultades del terreno abrupto y la presencia de abundante vegetación.

Además, las lluvias registradas en los días previos habían empeorado el estado del terreno, aumentando el riesgo de resbalones y dificultando aún más el acceso a determinadas zonas del barranco.

La Guardia Civil y los bomberos rescatan a una mujer en un barranco de Guía / Guardia Civil

Localización en un barranco cercano a la GC-293

Finalmente, los agentes lograron localizar a la mujer en el interior de un barranco de considerable profundidad, situado en las proximidades de la carretera que conecta el barrio de Troya con la GC-293.

Una vez identificada su ubicación, los guardias civiles descendieron por la zona para llegar hasta ella, atravesando vegetación densa y sorteando los obstáculos propios del terreno. La prioridad era comprobar su estado y garantizar su seguridad hasta la llegada de más recursos de emergencia.

Gracias a esta intervención, los agentes pudieron establecer contacto directo con la mujer y mantenerla acompañada mientras coordinaban la llegada de los servicios de rescate.

Intervención de bomberos y traslado al hospital

Una vez localizada la mujer, los agentes guiaron a los equipos de emergencia hasta el punto exacto donde se encontraba. Hasta el lugar acudieron efectivos del servicio de bomberos y otros recursos de emergencia, que participaron en las tareas de evacuación.

Tras ser rescatada del barranco, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica y evaluar su estado de salud.

Las intervenciones en entornos naturales con terrenos abruptos requieren una coordinación entre diferentes servicios de emergencia, especialmente cuando se producen en zonas de difícil acceso. En Canarias, este tipo de incidentes se gestiona a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias, que centraliza la movilización de recursos.

El rescate concluyó sin incidencias mayores gracias a la rápida actuación y coordinación de los equipos de emergencia, que lograron localizar y asistir a la mujer tras varias horas de búsqueda en una zona especialmente complicada del norte de Gran Canaria.