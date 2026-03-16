Herido grave con arma blanca un hombre de 70 años en el barrio de Schamann en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de aproximadamente 70 años resultó gravemente herido tras sufrir varias lesiones por arma blanca en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, en un suceso ocurrido durante la noche ayer domingo, 15 de marzo. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la autoría del ataque.

Según la información facilitada por los servicios policiales, el incidente se produjo alrededor de las 23:30 horas. En ese momento, los agentes fueron requeridos a través del Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas (CEMELPA) tras recibirse un aviso sobre una persona inconsciente en la calle Don Pedro Infinito.

Intervención policial y primeros auxilios

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos encontraron a un varón en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas causadas por un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, los policías comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios mientras solicitaban la intervención urgente de los servicios sanitarios.

La zona fue acordonada para facilitar la atención médica y preservar el escenario de los hechos. La rápida actuación de los primeros intervinientes permitió mantener con vida al afectado hasta la llegada del personal sanitario.

Traslado urgente al hospital

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital grancanaria. Durante el traslado, el vehículo sanitario fue escoltado por patrullas policiales para agilizar su llegada al hospital y garantizar la atención médica lo antes posible.

Por el momento no se han facilitado más datos sobre la evolución del estado de salud de la víctima.

Investigación en marcha para esclarecer el ataque

Tras la intervención inicial, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para investigar lo ocurrido. El objetivo principal es identificar al autor o autores del ataque y aclarar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Por el momento, se desconoce quién es el responsable de los hechos. Las pesquisas se centran tanto en la autoría como en los posibles motivos que pudieron desencadenar la agresión.

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Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores se encuentra la posibilidad de un robo, aunque los agentes no descartan otras líneas de investigación hasta que se recaben más pruebas y testimonios.