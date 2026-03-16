Un incendio junto a un corral con camellos calcina dos vehículos en Lanzarote

Un incendio declarado en la noche de ayer domingo, 15 de marzo, en el Valle de Uga, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), movilizó a los bomberos del Consrocio de Seguridad y Emergencias tras recibirse un aviso por la presencia de fuego en una propiedad donde hay camellos.

El Consorcio informó de que el incidente fue comunicado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que alertó a los bomberos para que se desplazaran hasta el lugar.

Fuego localizado fuera del corral

Al llegar al lugar de los hechos, los equipos de emergencia comprobaron que el incendio no se encontraba en el interior de la vivienda, sino en una zona exterior de la propiedad. En ese momento ya estaba presente la Policía Local, que había acudido inicialmente para asegurar la zona.

Poco después también se incorporaron agentes de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de control del incidente y en la gestión de la seguridad en el entorno.

Un bombero apaga el fuego en dos vehículos en la noche del domingo en el Valle de Uga, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote / La Provincia

Según la información facilitada por el Consorcio, el fuego afectó principalmente a dos vehículos, que terminaron ardiendo por completo. Los equipos de bomberos procedieron a realizar las tareas de extinción hasta lograr controlar y apagar el incendio.

Sin daños personales

Por el momento no se han comunicado daños personales derivados de este incidente, aunque sí se registraron daños materiales por la destrucción de los dos vehículos afectados por el fuego.

Tras extinguir las llamas y comprobar que no existían nuevos focos activos, los bomberos comunicaron la finalización de la intervención al CECOES.

Fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias han señalado este lunes que, según los primeros indicios, el incendio fue provocado por una persona con problemas de salud mental.