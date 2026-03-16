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Incendio en un solar de Uga calcina dos vehículos abandonados durante la noche del domingo

Bomberos del Consorcio de Emergencias intervinieron tras el aviso recibido por el CECOES a las 21:46 horas. El fuego se produjo junto a una vivienda con animales, que no resultó afectada.

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos

Bruno Betancor

Yaiza

Un incendio declarado en un solar de Uga, en el municipio de Yaiza, obligó a intervenir durante la noche del domingo al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote después de que dos vehículos abandonados comenzaran a arder en el terreno. El incidente movilizó a varios cuerpos de seguridad y emergencias tras el aviso recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El fuego se produjo alrededor de las 21:46 horas, momento en el que el CECOES recibió la alerta que advertía de la presencia de llamas en un solar de esta localidad del sur de Lanzarote. Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó el protocolo habitual para este tipo de incidentes y movilizó a diferentes recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Entre los efectivos desplazados se encontraban bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, quienes acudieron hasta el lugar para evaluar la situación y controlar el incendio.

Dos vehículos abandonados ardían en el solar

Una vez en el lugar de los hechos, los equipos de emergencia comprobaron que el incendio se había originado en dos vehículos que se encontraban abandonados en el terreno. Ambos automóviles estaban siendo consumidos por las llamas en el momento de la llegada de los bomberos.

La intervención se centró en sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras zonas cercanas, especialmente teniendo en cuenta que el solar se encuentra junto a una vivienda en la que había animales.

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Los bomberos procedieron a extinguir el incendio mediante las maniobras habituales de control y enfriamiento, logrando evitar que el fuego alcanzara la propiedad colindante. Según la información facilitada por el gerente del Consorcio de Emergencias, la vivienda y los animales no resultaron afectados por el incidente.

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