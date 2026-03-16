Interceptan un taxi en Las Palmas de Gran Canaria: el conductor fumaba, no tenía habilitación y dio positivo en drogas
La actuación de la Unidad de Tráfico se produjo el domingo 15 de marzo en las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle
La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la tarde del domingo 15 de marzo con el conductor de un taxi que circulaba en la zona Puerto, en las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle, después de detectar una cadena de irregularidades que afectan de forma directa a la seguridad vial y al correcto funcionamiento del servicio público de transporte.
Según la información facilitada, los agentes comprobaron que el conductor circulaba fumando, carecía de título habilitante para el ejercicio de la actividad y además llevaba un taxímetro sin la inspección técnica reglamentaria. A ello se sumó un elemento de especial gravedad: el conductor dio positivo en sustancias incompatibles con la conducción. Tras la actuación, se formularon las diligencias correspondientes.
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- La conjura de la paella por la triple victoria de la UD Las Palmas
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre la sentencia que le condena a pagar la productividad a sus trabajadores
- Carnaval Internacional de Maspalomas 2026: programa completo con todas las galas, cabalgatas y otros eventos
- Fito & Fitipaldis rugen ante 21.000 personas en Gran Canaria
- El glaucoma afecta a 50.000 pacientes en el Archipiélago