Detenidas trece personas en Fuerteventura por tráfico de drogas, extorsión y robos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Puerto del Rosario (Fuerteventura) que presuntamente se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes y a la comisión de delitos contra las personas y el patrimonio.

La operación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la comisaría de Puerto del Rosario, se ha saldado con la detención de trece personas relacionadas con la estructura delictiva.

La investigación culminó con la entrada y registro de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en la capital majorera, uno de ellos un garaje habilitado como vivienda, que eran utilizados por la banda como centros logísticos y puntos de venta de estupefacientes.

A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, detención ilegal, extorsión y diversos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, hurtos y receptación.

La investigación policial permitió determinar el modus operandi de la organización que consistía en un sistema de explotación de consumidores de drogas en situación de extrema vulnerabilidad, para realizar labores de vigilancia, transporte de sustancias y captación de clientes.

Dinero, droga y bates de béisbol intervenidos a la organización criminal en Fuerteventura / LP/DLP

Además, estas personas eran presuntamente obligadas a cometer robos y hurtos con el fin de saldar las deudas generadas por su propio consumo dentro de la organización.

La actividad delictiva provocó un incremento de los delitos contra el patrimonio en la zona, especialmente robos en el interior de vehículos, hurtos en comercios y zonas industriales cercanas, lo que generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes presentaron formalmente sus quejas a las autoridades.

Durante la investigación, los agentes documentaron episodios de detención ilegal y extorsión relacionados con el cobro de deudas, llegando en algunos casos a trasladar a las víctimas hasta entidades bancarias para obligarlas, bajo amenazas, a retirar dinero en efectivo.

Droga y material incautados

En los dos registros practicados en locales, los agentes intervinieron 33 gramos de cocaína y 30 gramos de crack preparados para su distribución, así como 2140 euros en efectivo, seis básculas de precisión, dos bates de beisbol, equipo de transmisiones, y diverso instrumental utilizado para la elaboración y manipulación de sustancias estupefacientes.

En el dispositivo policial colaboró la Policía Local de Puerto del Rosario, que procedió al precinto administrativo de los locales utilizados por la organización.

Los trece detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial durante los días 12 y 13 de marzo, que decretó el ingreso en prisión para tres de los detenidos por su presunta implicación en un delito de detención ilegal, mientras que el resto de actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas continúan en fase judicial.