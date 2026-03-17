Buscan a dos mujeres desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria: cómo colaborar con la Policía Nacional

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para difundir la desaparición de dos mujeres en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de facilitar su localización lo antes posible.

Se trata de Feliciana T.E., de 75 años, desaparecida el pasado 13 de marzo de 2026, y de Eva Fabiola B.S., de 60 años, cuyo rastro se perdió el 25 de febrero de 2026, ambas en la capital grancanaria.

Descripción de las personas desaparecidas

Según la información facilitada, Feliciana T.E. mide aproximadamente 1,90 metros, tiene los ojos marrones y el pelo largo y canoso. Por su parte, Eva Fabiola B.S. mide 1,60 metros, también tiene ojos marrones y el cabello negro.

Las autoridades han difundido carteles con sus características físicas para facilitar su identificación, subrayando la importancia de compartir esta información en todos los canales posibles.

La importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía destacan que la difusión rápida y masiva a través de prensa, radio, televisión y medios digitales resulta clave en este tipo de situaciones. La experiencia demuestra que la implicación ciudadana puede marcar la diferencia en la resolución de casos de desapariciones.

Cómo aportar información

Cualquier persona que disponga de datos relevantes sobre el paradero de estas mujeres puede ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091, habilitado para emergencias y avisos urgentes.

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Asimismo, se recomienda compartir los carteles en redes sociales y canales digitales para ampliar el alcance del mensaje. Este tipo de acciones contribuyen a que la información llegue a más personas y pueda generar pistas que ayuden en la investigación.