El hombre hallado muerto en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria llevaba un mes desaparecido

La Policía Nacional ha identificado al hombre hallado muerto este lunes en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. La víctima es un señor de 64 años vecino de la Isla que llevaba un mes desaparecido, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Fue a las 9.50 horas del lunes cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en el mar, junto a la Avenida Marítima y frente al barrio de Triana.

A la zona, en la confluencia con la calle Munguía, se desplazó un gran despliegue de emergencias: Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Aparece un cadáver en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Los agentes del grupo de Homicidios, al frente del caso, lograron ya el lunes a mediodía identificar al fallecido, pese al estado de descomposición en el que se encontraba por llevar días en el mar. La rápida identificación fue posible tras cotejar la lista de desaparecidos en la Isla. La familia de la víctima, de 64 años, denunció hace un mes que no lograba contactar con él.

Segundo cadáver en cinco meses

Tras la confirmación, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al domicilio de los allegados para comunicar el hallazgo del cuerpo sin vida, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), donde está previsto que este miércoles se le realice la autopsia. Sobre la mesa están todas las hipótesis, aunque no se descarta que fuese una muerte accidental o una autolisis.

El de este hombre es el segundo cadáver que se encuentra en la zona en menos de cinco meses. El 30 de octubre, un guardia civil fuera de servicio que paseaba por la Avenida Marítima se percató de la existencia de una persona fallecida debido al mal olor procedente de las rocas. A unos metros halló su móvil y pasaporte. Los exámenes forenses apuntaron a un suicidio.