La costa de Arinaga acoge un operativo para la grabación de mensajes de emergencia ante la Semana Santa
Con motivo de la Semana Santa, el operativo buscó concienciar a la ciudadanía sobre la prevención en zonas costeras, contando con la participación de varios cuerpos de seguridad y emergencias.
La costa de Arinaga se convirtió este martes en el escenario de un operativo especial destinado a la grabación de mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía, coincidiendo con la proximidad de la Semana Santa, un periodo en el que aumenta la afluencia de personas en zonas costeras.
En el dispositivo participaron de forma coordinada la Policía Local de Agüimes y Protección Civil, encargándose de las labores logísticas necesarias para el desarrollo de la grabación.
El ejercicio contó también con la intervención del helicóptero Mike India 31, perteneciente al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como con efectivos del GES Tierra, la unidad de apoyo de Gesplan y el gabinete de prensa del 1-1-2 Canarias.
Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia de la prevención y difundir recomendaciones claras sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia, de la mano de los primeros intervinientes.
- Muere el dueño del bar de Schamann apuñalado cuando cerraba el negocio en Las Palmas de Gran Canaria
- Interceptan un taxi en Las Palmas de Gran Canaria: el conductor fumaba, no tenía habilitación y dio positivo en drogas
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
- El contrato del siglo: la UD Las Palmas invertirá en el nuevo estadio Gran Canaria 60 millones
- Hallan un cadáver en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces