La costa de Arinaga acoge un operativo para la grabación de mensajes de emergencia ante la Semana Santa

La costa de Arinaga se convirtió este martes en el escenario de un operativo especial destinado a la grabación de mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía, coincidiendo con la proximidad de la Semana Santa, un periodo en el que aumenta la afluencia de personas en zonas costeras.

En el dispositivo participaron de forma coordinada la Policía Local de Agüimes y Protección Civil, encargándose de las labores logísticas necesarias para el desarrollo de la grabación.

El ejercicio contó también con la intervención del helicóptero Mike India 31, perteneciente al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como con efectivos del GES Tierra, la unidad de apoyo de Gesplan y el gabinete de prensa del 1-1-2 Canarias.

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Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia de la prevención y difundir recomendaciones claras sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia, de la mano de los primeros intervinientes.